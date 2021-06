Retirarse en lo más alto

La boxeadora española Joana Pastrana se retiró de los cuadriláteros de la manera más brillante al conquistar este sábado, en el WiZink Center, su cuarto título de campeona de Europa del peso mínimo después de superar de forma clara a la francesa Anne Sophie Da Costa (110-90).

La triple campeona del mundo no defraudó y fue protagonista durante todo el combate ante una rival muy experimentada que sucumbió en la noche madrileña. Pastrana fue a más con el paso de los asaltos, en el tercero estuvo letal y en el sexto pegó con más fuerza para dejar sin argumentos a Da Costa.

Pastrana, que ha peleado en 19 combates desde febrero de 2016, presenta un balance total de 17 triunfos tras el conseguido este sábado, que se culminó en ese sexto capítulo, pero que disipó cualquier duda en los restantes. La madrileña alzó su puño al cielo en señal de victoria.

De esta forma, Joana Pastrana cuelga los guantes con un combate que "sobresale del resto" por su significado. "Estoy orgullosísima de todo lo que he dejado atrás. Me gustaría que se me recordase como una persona que no ha tenido nada y lo ha conseguido todo con constancia y con mucho esfuerzo", dijo en la previa a su despedida.