Casado promete un Plan de Fomento de la Natalidad

El presidente del PP, Pablo Casado, consideró hoy vital apostar por la natalidad para hacer frente a la despoblación y para ello, comprometió abanderar una política que promueva que las mujeres que lo deseen puedan tener más hijos con ayudas a aquellas que vivan en el medio rural para emprender y conciliar.

Casado, que participó hoy en la IV Feria de la Despoblación, Presura, organizada por la ONG Cives Mundi en el Espacio de Emprendimiento El Hueco, enumeró las diez premisas que su partido cree que hay que aplicar para llevar al medio rural de oportunidades.

Apostar por los servicios públicos (consultorios médicos, escuelas y transporte); por las infraestructuras de líneas convencionales ferroviarias y autopistas sin peajes en la España despoblada son otras propuestas del PP para combatir contra la despoblación.

El apoyo al sector primario con una negociación justa de la Policía Agraria Común y también a la ganadería que “no es contaminante” y la aprobación de un Plan Nacional del Agua para fomentar el regadío se suman al decálogo.

Asimismo, abogó por apostar por el turismo rural; la digitalización de la España vaciada y la sostenibilidad rural que incluya actividades agroganaderas que promuevan una gestión racional de los residuos; no demonizar el diésel y una sostenibilidad no punitiva.

Por último, planteó una fiscalidad y una burocracia baja para los empresarios rurales, implantar la tarifa plana para los emprendedores y desgravaciones fiscales para su población. “Además planteamos la flexibilidad laboral del teletrabajo vinculados a planes de vivienda para la rehabilitación de las mismas y asentar población”, destacó.

Casado insistió en que para hacer frente al reto demográfico hay que “abrazar el progreso con optimismo”, pero pisando el terreno. En este sentido, abogó por no hablar de 2050, refiriéndose al Plan de Gobierno, sino “de la España real” que tiene seis millones de desempleados y un 40 por ciento de paro juvenil.

El líder del PP manifestó su compromiso frente al reto demográfico, y recordó que hace dos años en Teruel ya propuso un Pacto contra la despoblación y para el fomento de la natalidad, que no fue aceptado por el Gobierno ,y otro Educativo que tampoco obtuvo respuesta.

En este sentido, aseguró que los Fondos Europeos, sobre los cuales no ha habido debate en España, no llegan al mundo rural, ya que se destinarán o bien a acciones puntuales de planes de empleo temporal (Planes E verdes) y a otros de grandes planes industriales destinados a grandes empresas de automoción o de innovación.

“Yo pido una España real e intermedia. Hay que soñar con el futuro pero hay que cumplir con el presente y hay que ir a la España intermedia, la rural”, significó.

Casado debatió en la cumbre de la despoblación junto con la presidenta de la Fundación Maragatería, Elena Pisonero, que exigió al Gobierno no perder la oportunidad que tiene España de subirse al carro de la revolución digital, y avisó que, por primera vez en la historia, puede “estar a la cabeza de un cambio de modelo y no llegar tarde. “O eres digital o no existes. Los trabajos se generan en los espacios conectados”, subrayó.

En este sentido, pidió una conectividad real, ya que actualmente se genera una economía descentralizada en la que “no hace falta estar juntos para hacer cosas”. “La localización es irrelevante y el espacio rural tiene un papel privilegiado. Es el futuro que construye China más rápido y también EEUU, a pesar de sus gobiernos”, aseguró.