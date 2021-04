La Cebrereña regresa con ganas ante el Becerril

Vuelve al césped la Cultural Deportiva Cebrereña y vuelve el fútbol a El Mancho Ángel Sastre. Nunca mejor dicho para un equipo que, tras su jornada de descanso, regresa a la competición en el Grupo E recibiendo este domingo, a partir de las 17,00 horas, al Becerril con el gran sabor de boca que les dejó su último partido, un 3-0 ante La Bañeza en su campo en un duelo que mantiene a los de Pepe García en la dura pelea por la permanencia. Se fueron con victoria y quieren volver de la misma manera. «Regresamos con ganas de seguir compitiendo y de dar continuidad al último partido» comenta el entrenador abulense después de un parón que «ya veremos» si ha venido bien o mal al equipo.

Regresan y lo hacen de nuevo en su campo, donde radica buena parte de las opciones de pelear por la permanencia. «Sabemos de la importancia de estos tres puntos.Para nosotros sería vital seguir ganando en casa.Parte de la salvación se va a fraguar en El Mancho Ángel Sastre» reconoce ante el objetivo de que los tres puntos se queden en casa.

El plan a seguir lo dejaron claro ante La Bañeza. «Sabemos que a los rivales les cuesta adaptarse por momentos a nuestro terreno de juego. Eso no quita que hayamos sido capaces de hacer grandes partido en campos importantes» detalla. «Vamos a tratar de ser tremendamente competitivos, de darle mucho ritmo al inicio de cada parte para que no nos penalicen» avanza. No será un duelo sencillo. Pese a llegar como escasas opciones de pelear por la permanencia, el Becerril aún no sabe lo que es perder en esta nueva fase. «Son un equipo que domina muy bien el juego, el balón, pese a lo que pueda decir la clasificación, ahí abajo, es un equipo muy bien estructurado con un buen centro del campo y jugadores experimentados» avisa.

Un duelo para el que recupera a los sancionados Juanma y Fer, aunque en la enfermería sigue teniendo jugadores importantes como Perdi o Guille. Tampoco parte con opciones de estar Diego Pérez. Sí se cuenta con Terleira, que lleva trabajando estos días pendiente de su rodilla y su rotura de menisco después de que decidiera evitar pasar por quirófano.