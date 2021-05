La reducción de velocidad ya «se nota» y no deja incidencias

La reducción de velocidad en buena parte de las calles de Ávila, a un máximo de 30 kilómetros por hora o de 20 km/h, según sus circunstancias, ya empieza a ser visible y de momento no está registrando incidencias reseñables, aunque también es cierto que apenas lleva un par de días en marcha. Así lo aseguró el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, quien a preguntas de los medios ofreció una «valoración positiva» de la implantación de una medida estatal que se ha adaptado a la ciudad. «Poco a poco los conductores nos hemos ido adaptado a estas nuevas limitaciones y yo mismo he podido comprobar que se nota que vamos más despacio y somos más conscientes». A su juicio, esto es «algo positivo que nos beneficia a todos», no en vano la medida está orientada a «proteger a los peatones, los ciclistas y a los propios conductores para que en caso de accidente los daños sean los menores posibles», subrayó.

«Se trata de mejorar, de hacer una ciudad más habitable y de preservar la salud de todos», en este caso a través de la reducción de la velocidad, una medida que en las primeras horas de vigencia «no está dejando incidencias reseñables» ni en cuanto a retenciones ni a denuncias que se salgan de lo habitual, afirmó el regidor.

La portavoz del grupo municipal socialista, Yolanda Vázquez, también considera que los nuevos límites de velocidad en el casco urbano son una medida positiva en aras a incrementar la seguridad vial, «que es algo que muchos peatones echan de menos en nuestra ciudad».

Sin embargo, Yolanda Vázquez afea al equipo de gobierno que no ponga en marcha las herramientas que tiene a su disposición para incrementar la citada seguridad, tanto para viandantes como para conductores, y recuerda que «tenemos un documento muy completo que es el Plan de Seguridad Vial, con objetivos a corto, medio y largo plazo en función de la gravedad de los puntos negros y dificultades detectadas, que duerme en un cajón, como tantos otros documentos de trabajo de este Ayuntamiento».

«Bien está que la circulación sea más pausada, pero existen zonas de escasa o nula visibilidad, cruces mal señalizados y pasos de peatones sin rebajar o a medias, en definitiva, hay cuestiones de logística municipal que están sin solucionar y que no ayudan en nada a mejorar la seguridad vial. Y lo que es peor, se trata de problemas que no requieren más que de una inversión simbólica y de voluntad política en la gran mayoría de los casos», asegura.

Yolanda Vázquez sostiene que «en una ciudad de las características de Ávila es total y absolutamente viable erradicar los puntos negros en el ámbito de la movilidad y la seguridad vial» y recuerda que «los socialistas hemos pedido el desarrollo de esta herramienta y otras muchas en el seno del Observatorio de Seguridad Vial y en la Junta de Gobierno Local, lamentablemente, sin mucho éxito a juzgar por la escasa implementación de medidas hasta el momento».