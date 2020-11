Tudanca pide explicaciones sobre la reapertura de hostelería

El secretario regional del PSOE y portavoz socialista en las Cortes, Luis Tudanca, pidió hoy en Valladolid explicaciones a la Junta de Castilla y León para saber si la reapertura de la hostelería y los centros comerciales en la Comunidad responde a criterios sanitarios o bien al "capricho", las "urgencias" o la "incapacidad" del Gobierno autonómico para proteger a los sectores más afectados por las restricciones. "Eso no puede ser, ni ahora ni en Navidad", sentenció.

En una rueda de prensa convocada para analizar la situación de las residencias de personas mayores en Castilla y León, Tudanca reclamó conocer si la hostelería y los centros comerciales se van a abrir cuando los criterios sanitarios lo permitan, además de poner medidas de apoyo a los sectores que les permitan sobrevivir, o va a ser el "capricho" del portavoz de la Junta o del presidente, aunque sea "en funciones", según se levanten por la mañana. "Me gustaría saber qué piensa la Junta", en referencia a la postura que va a defender en la Comisión Interterritorial de Sanidad a la hora de plantear sus propuestas de cara a las próximas Navidades. "No sé si tenemos que creer al señor Mañueco cuando decía que había que salvar las Navidades o al señor Igea cuando hablaba que esa no era la prioridad, por no sabemos cúal es el criterio", añadió.

El secretario autonómico del PSOE puso el ejemplo de algunos titulares de periódicos "surrealistas al señalar que se permitía la movilidad entre las provincias con los bares abiertos y entre los que estaban cerrados. "No parece un criterio sanitario. Aquí parece que las medidas no se toman en función de las necesidades para afrontar la pandemia si no del capricho, las urgencias o la incapacidad de la Junta", expuso.

Tudanca aseguró, según recogió la Agencia Ical, que desearía que se llegara a un acuerdo unánime entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno central en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, a la hora de adoptar medidas para afrontar las Navidades con seguridad y salud, en primer lugar. "No se trata de salvar la Navidad sino de salvar la vida por que la prioridad sigue siendo la salud de mucha gente", sentenció. No en vano, consideró que nadie pensar que la pandemia ha acabado ni que la actual ola será la última. "Solo será la última, si somos responsables y adoptamos medidas".