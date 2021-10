Barcones anticipa unos presupuestos de CyL "electoralistas"

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, criticó hoy el "oscurantismo" del que acusó a la Junta a la hora de elaborar el techo de gasto autonómico, presentado hoy, que además "no es el que la Comunidad necesita" y anticipa "unos presupuestos electoralistas", según la procuradora socialista.

Según señaló Barcones durante la rueda de prensa celebrada en la tarde de este jueves en la sede del PSOE de Soria, el techo de gasto presentado por la Junta "está muy lejos de ser lo que necesita la Comunidad para abordar la recuperación económica, social y demográfica" y es, según palabras de Barcones, "la contraposición a los Presupuestos Generales del Estado" presentados por el Gobierno, cuyo acento está en "no dejar a nadie atrás".

En concreto, la vicesecretaria general socialista afirmó que el crecimiento del techo de gasto, fijado en un 5,84 por ciento, "no es real" dado que "se compara con el ejercicio de 2021, donde no se presupuestó la ingente cantidad de dinero que vino del Gobierno y de los fondos europeos". Un dinero que, además, criticó que "se ocultara cómo se ha gastado", en un ejercicio de "falta de transparencia" de la Junta por el que Barcones se preguntó "dónde se ha gastado todo ese dinero que no estaba presupuestado".

También calificó el techo de gasto como "ilógico" en el escenario macroeconómico puesto que "cómo es posible que si en 2021 la previsión del crecimiento del PIB se fijó en un 7 por ciento y la disminución de la tasa de paro en una décima, en 2022 esa disminución se prevea en cinco décimas con un crecimiento del PIB del 4,9 por ciento".

Y, tras denunciar la "ocultación" que, según Barcones, realiza la Junta del desglose de las transferencias del Estado por anticipos a cuenta, la vicesecretaria autonómica socialista lamentó que el Gobierno autonómico esté "tirando la toalla" para afrontar la gestión de los fondos de reconstrucción dado que en el techo de gasto solo incluye "el apoyo comunitario de 2014-2020 y 2021-2027", señalando asimismo: "¿Cómo pueden decir que hay un aumento del 28 por ciento de los ingresos sin decir de donde provienen?".

"Lo fían todo a que la recuperación llegue de la mano de las políticas del Gobierno de España y no de las suyas", denunció Barcones, afirmando que "el Partido Popular se vuelve a equivocar y no sabe leer el curso de los acontecimientos" poniendo con ello "en riesgo" el futuro de Castilla y León.

Anticipa presupuesto "electoral"

Por todo ello, Barcones realizó una lectura por la que definió el techo de gasto presentado por la Junta, así como su crecimiento, como un "trampantojo" que anticipa un proyecto de presupuestos autonómicos "que también lo será" y que busca "eludir cualquier control de la ciudadanía" para incluir "una larga lista de promesas electorales" porque el Gobierno regional "es en lo único que piensa".

Es por ello que la vicesecretaria general del PSOECyL aseguró que el techo de gasto está "pensado para el cálculo electoral" y "mientras el Gobierno está pensando en no dejar a nadie atrás, el Partido Popular en la Junta quiere dejarnos a todos por el camino poniendo el destino y el futuro de Castilla y León en manos del cálculo electoral".