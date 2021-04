El Certamen de Teatro Lagasca sorprende con 90 inscritos

Tremenda y agradable sorpresa se han llevado los organizadores del Certamen de Teatro Lagasca de El Barco de Ávila, pues el número de grupos inscritos ha superado con creces las expectativas. Unas expectativas que claramente estaban marcadas por la pandemia y por el hecho de que el pasado 2020, en plena crisis del coronavirus como estábamos, obligó a la suspensión del concurso en la que iba a ser su edición número XIV. Así las cosas los cerca de 90 inscritos que han presentado sus obras al concurso, como decíamos, han sorprendido al director de esta iniciativa cultural, José Antonio Jiménez quien confesaba que: «Yo no me esperaba tanta participación». Además la situación con la covid-19 ha cambiado a peor en el sentido de que en el camino «muchos grupos han desaparecido». Aún así la expectación que ha despertado esta convocatoria, que llegará con cambios para adaptarse a la nueva situación, es muy de agradecer.

Los cambios pasan porque no serán seis los grupos elegidos entre esos 90 presentados, serán sólo cuatro y la fase de concurso se desarrollará en los cuatro sábados de junio (anteriormente era también en mayo). Ahora bien la propia compañía Lagasca, como siempre se encargará de abrir la muestra, por supuesto, fuera de concurso y en esta ocasión «con una comedia», de la que Jiménez no quiso desvelar el título, pero que llevarán a las tablas el 29 de mayo. Puede variar o no, dependiendo de cómo quede la situación tras el fin del estado de alarma, el horario en el que se lleven a escena las obras pues habrá que estar pendiente de si hay toque de queda. En principio está previsto a las 21 horas. También estarán pendientes de lo que ocurra con los aforos si se quedan a un tercio tal y como están hasta ahora o si aumentan.En cualquier caso esos aforos vienen marcados por el número de plazas del teatro Lagasca, que cuenta con 300 butacas.

Lo que no varía son los aliados para dar forma al certamen y que son tanto el Ayuntamiento de El Barco como la Diputación. Destacar que las obras, como suele ser habitual, han llegado de numerosísimas provincias españolas. Especialmente de Madrid, con más de 20 propuestas, pero también de Alicante, con casi una decena o de Sevilla, con media docena de propuestas. El caso es que para la ocasión son casi una treintena de provincias las que cuentan con alguna obra inscrita en un certamen que ahora deberá hacer la selección para quedarse, esta vez, sólo con cuatro propuestas. Lo único que promete Jiménez como siempre es que dentro del abanico que esta vez es más pequeño «buscaremos la variedad». Menos grupos y por tanto menos competencia pero la misma ilusión de siempre. Por cierto que Diario de Ávila dará cumplida información de las crónicas de las obras cada lunes después de la representación del sábado. Será a finales de abril cuando se den a conocer las obras y las compañías elegidas que se disputarán un premio de 2.000 euros si bien todos los grupos tendrán 1.000 euros en concepto de ayuda (salvo el ganador que serán los 2.000).

El acto de clausura y entrega de premios se llevará a cabo -previsiblemente- el sábado 3 de julio de 2021. Además del premio al primer grupo clasificado, habrá reconocimientos para el mejor actor y actriz protagonista, para el mejor actor y actriz de reparto, mejor dirección, mejor montaje escénico y el premio especial del público.