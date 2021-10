El Cross vuelve como se fue, con Diego en lo alto

Volvió el Cross Ciudad de Ávila - Memorial José Soriano. Lo cierto es que nunca se fue. Sorteó sobre la bocina el confinamiento por la pandemia –se disputó en enero y el 'cierre total' llegó a inicios de marzo– y aunque en este 2021 no pudo celebrarse en sus fechas habituales, encontró un acomodo inesperado en una fecha reservada inicialmente para la Media Maratón Ávila Monumental pero que, por afluencia, hacían poco aconsejable. Se movió bien el Club Atletismo Ecosport, que se readaptó a la nueva realidad para aprovechar la oportunidad y hacer posible una XIIIedición que regresó como se fue, con Diego Jiménez en lo alto del podio. El abulense del Grupo Empleo Pamplona sumó su segundo triunfo consecutivo, esta vez con una mayor distancia sobre Luis Miguel Sánchez, amigo y entrenador, con quien entró de la mano en 2020. Fue el final de una jornada diferente, en todo. No sólo en lo competitivo, donde las salidas escalonadas y por categorías –«sabemos que para algunos corredores ha sido un conflicto. Ojalá la situación se normalice y podamos recuperar la salida conjunta» comentaba Longi Herráez, presidenta del Club Ecosport– fue la nota novedosa de la jornada, sino también la meteorología. Del intenso frío, lluvia y nieve en muchas ocasiones del mes de enero, a una agradable mañana de sol que se notó en la afluencia de atletas –se superaron los 500 inscritos– y público. Más agradable, sí, pero el cross también tiene un punto de heroico y casi estético cuando el barro acompaña. Son compañeros inseparables.

Como buenos compañeros de fatigas se mostraron de nuevo Diego Jiménez (Grupo Empleo Pamplona) y Luis Miguel Sánchez Blanco. En 2020 fueron los protagonistas y en 2021 lo hicieron de nuevo. Ambos impusieron su ritmo desde el inicio de la prueba Sénior Masculina dejando a su estela a Francisco Javier Gallardo, Hugo Tardón o Marcos Bueno, que compartieron con ellos unos metros pero terminaron por pelear entre sí por lo que quedaba del podio. Porque las dos primeras posiciones eran sí o sí para los dos abulenses y en especial para Diego Jiménez, que al paso por la segunda vuelta descolgaba a Luismi. Se le veía fino. «Me he encontrado muy bien» comentaba después el del Grupo Empleo Pamplona, en plena preparación para la temporada de pista cubierta. Impuso su ritmo para hacerse con el triunfo con claridad con un tiempo de 22'37''. Luis Miguel Sánchez Banco (Bikila) sería segundo con 23'07'' y el gaditano Francisco Javier Gallardo (Cueva de Nerja - UMA), alumno de la Escuela Nacional de Policía, era tercero con 23'27''.

En la Sénior A Femenina –carrera conjunta con la Máster A Masculina– el triunfo era para la abulense Cristina Martín (Independiente). Fue la sorpresa de la mañana. «Llevo dos años sin competir» comentaba en la línea de meta después de 7,5 kilómetros en los que fue de menos a más. Porque fue Isabel Rodríguez (Independiente)quien fue dominando la categoría durante dos de las tres vueltas. En los últimos kilómetros Cristina recortaría distancias hasta superarla en el tramo final. Se hacía con la victoria con un tiempo de 31'56''. La segunda posición era para Isabel Rodríguez (Independiente)con 32'15'' y la tercera plaza correspondía a Patricia Moyano (Jacqueline Runners)con un tiempo de 32'20''.

Salidas escalonadas y categorías agrupadas

Fue un XIIICross Ciudad de Ávila - Memorial José Soriano 'extraño'. La situación sanitaria obligó a modificar lo habitual y desarrollar la mañana en un sistema de salidas escalonadas. Salieron en solitario sobre 7,5 kilómetros la Sénior Masculina y compartieron recorrido la Sénior Femenina y la Máster A Masculina. Se agruparon la Sub'18, Sub'20 y Máster BMasculina y la Sub'18, Sub'20, Máster A y Máster B Femenina todas ellas sobre 5 kilómetros. Todo ello en un recorrido similar al del 2020, eliminando la zona de la tirolina y agrupando el trazado por el interior del parque de El Soto. Un trazado que gustó a los atletas.

Sénior Masculina

1 Diego Jiménez 22'37''

2 Luis Miguel Sánchez 23'07''

3 F. Javier Caraballo 23'27''

Sénior Femenina

1 Cristina Martín 31'56''

2 Isabel Rodríguez 32'15''

3 Patricia Moyano 32'20''

Máster A Masculino

1 Luis M.Martín 24'49''

2 José Soriano 24'55''

3 Jorge Alonso 25'20''

Máster B Masculino

1 Manuel Espinar 17'06''

2 Teófilo Sáez 17'21''

3 Jesús Puente 18'28''

Máster A Femenino

1 Verónica Sánchez 18'30''

2 Eva Arias 19'11''

3 María J. Vázquez 19'30''

Máster B Femenino

1 Longi Herráez 21'48''

2 Paloma Sarbadhikari 22'34''

3 M. del Rosaro Morales 23'43''

Sub'20 femenina

1 Laura Monfort 21'47'

Sub'20 Masculina

1 Carlos Jiménez 16'49''

Sub'18 masculina

1 Álvaro Monfort 16'14''

2 Manuel Martín 16'54''

3 Alberto García 17'30''