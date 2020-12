XAV anuncia su «no» a los presupuestos del «tripartito»

El grupo de Por Ávila en la Diputación Provincial votará definitivamente «no» al proyecto de presupuestos presentado por el equipo de Gobierno, pero que la formación amarilla estima son las cuentas del «tripartito», en clara referencia al PP, Ciudadanos y al PSOE.

No se trata sólo de que no les convenza la propuesta pues estima que tiene cosas buenas, tales como la inversión o líneas de ayuda necesarias, se trata más bien de que les han dejado al margen y no han tenido en cuenta «ninguna» de las enmiendas que han presentado. No sólo no se han tenido en cuenta es que en palabras del portavoz de Por Ávila, Alberto Encinar, en la Comisión de Hacienda celebrada el pasado 4 de diciembre y en la que se iba a dictaminar sobre la propuesta de presupuestos tampoco se aportó el documento en el que se recogían sus «ambiciosas enmiendas».

Es de algún modo un mal gesto hacia la formación de la que es portavoz Encinar, estiman, pero no el único puesto que aseguraba el portavoz que en la reunión que mantuvieron con el presidente y el vicepresidente de la Diputación es decir con Carlos García y Pedro Cabrero previo a la presentación de los presupuestos les informaron de las líneas generales pero no se les aportó el documento para su estudio al que no accedieron hasta que se presentó en rueda de prensa, aseguró ante los medios Encinar.

No podía por menos este jueves que mostrar su «estupor» ante las afirmaciones del portavoz del PSOE, Pedro José Muñoz, en las que aseguró que él mismo había participado en la elaboración de los presupuestos de ahí que se refiera al «tripartito».

En cualquier caso reivindicaba Por Ávila sus enmiendas a las cuentas de 2021 en el sentido de que lo que deseaban era mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios de Ávila. Entre ellas recordó los 200.000 euros destinados a mejorar el asesormiento de los municipios, los 180.000 para un nuevo bibliobús con el que acercar la cultura a los pueblos y por supuesto los cuatro millones de euros para la creación de los parques comarcales de extinción de incendios que precisa la provincia y que es «competencia de la Diputación», aseguró Encinar al tiempo que afirmó a preguntas de los medios que en la propuesta de presupuestos no hay partida consignada para llevar a cabo esa labor y que su enmienda era para comenzar a andar el camino hacia esa competencia que por otra parte, recordó, fue un compromiso del presidente de la Diputación al inicio de la legislatura.

Así pues por «coherencia y porque con sus enmiendas su intención era la de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia y todas han caído en saco roto, Por Ávila votará no.