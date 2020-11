La ocupación de butacas en la Muestra de Teatro ronda el 65%

Falta solamente la celebración de una de las ocho representaciones programadas para la XXXIII Muestra de Teatro Ciudad de Ávila, un festival escénico de mucha tradición y éxito que este año ha sufrido las duras condiciones impuestas para luchar contra la covid-19, y la valoración que desde el Lienzo Norte se hace de su desarrollo es «esencialmente positiva», en primer lugar por el hecho de que «haya podido celebrarse» una actividad que «estuvo muy cerca de tener que suspenderse, pero que al final, gracias a la decisión de la Junta, sí pudo llevarse a cabo».

Gonzalo Súnico, director gerente del Lienzo Norte, informó a Diario de Ávila que la ocupación de las butacas disponibles para esta edición en esas siete puestas en escena ya realizadas ha sido «de una media del 65 por ciento», en torno a 180 ó 190 personas por sesión, porcentaje que no es sobre el total de las casi 1.000 butacas de aforo que tiene la Sala Sinfónica sino sobre la parte que era posible ocupar para garantizar la lucha contra la pandemia, que empezó siendo de un máximo de la cuarta parte (unas 240) y pasó a la tercera parte con el paso al nivel 4 (unas 330).

En cualquier caso, añadía Súnico, ese 65% de ocupación sobre el aforo máximo permitido (que en la práctica oscilaba en función de que los asistentes acudiesen en solitario o formando unidades de convivencia, ya que había que dejar una distancia de seguridad de 1.5 metros hacia la derecha, la izquierda, delante y detrás y el espectador individual ‘ocupaba’ más que los grupos) es «un porcentaje bastante bueno», no solamente teniendo en cuenta las difíciles circunstancias de este año sino también si se compara con los de años anteriores, que fueron de aproximadamente el 53% en 2019 y del 74% en 2018.

Celebración posible. Pero quizás «lo más importante de todo», aparte del porcentaje de ocupación, es el hecho de que «la Muestra pudiese finalmente celebrarse, porque a punto estuvo de no poder hacerse» cuando a finales de octubre se decretó el cierre de muchas actividades no esenciales, pero finalmente «la Junta permitió su celebración, algo que agradecí personalmente al director general de Políticas Culturales cuando asistió el pasado domingo a la obra que aquí se representó», una decisión que respondió «a la seguridad que hemos garantizado a todos los asistentes y también al hecho de que la cultura es algo necesario que nos ayuda a alimentar un poco el alma, algo especialmente necesario en la situación que estamos viviendo».

También el público, añadió Gonzalo Súnico, «ha sabido responder muy bien a las medidas de seguridad que hemos llevado a cabo, entre ellas la de una renovación permanente del aire recogiéndolo por abajo y expulsándolo por arriba, siguiendo todas las recomendaciones, demostrando mucha responsabilidad en lo que a ellos se refería, como el uso de mascarillas, guardar la distancia de seguridad y no hablar durante el espectáculo».