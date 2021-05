Critican, por inoportunos, unos desbroces en Gredos

El grupo Ecologistas en Acción acaba de salir a la palestra para criticar los desbroces que se están realizando en "cientos de hectáreas" de matorral en zonas de la sierra de Gredos y de la Paramera y la Serrota. Los critican en el sentido de que son inoportunos en el tiempo y piden adelantarlos por varios motivos y es que en un comunicado aseguran que estos desbroces tienen como objetivo formar pastizal de cara a la prevención de incendios; ahora bien estiman que no es la época adecuada de llevarlos a cabo puesto que por un lado es tarde para que crezca el pasto y, por otro, coincide en el tiempo con la época de cría de numerosas especies.

Especies protegidas condenadas. Ponen como ejemplo especialmente a aves y reptiles, algunas de ellas, protegidas, como es el caso, apuntan, de «la curruca rabilarga o la cogujada montesina que -aseguran- están criando en estos momentos y por lo que sus nidos y polladas se están destruyendo bajo los tractores del desbroce; y como ellas, los reptiles que habitan el piornal e igualmente protegidos, como la lagartija serrana y el lagarto verdinegro, cuyas posibilidades de sobrevivir a los tractores con las desbrozadoras son nulas».

Ecologistas en Acción señala que la Junta de Castilla y León autoriza y financia la actuación y cuenta además con fondos europeos para hacerlo y recuerda que estos están supeditados a una evaluación de los recursos protegidos ya que Gredos, Paramera y Serrota son Red Natura 2000. Apunta la organización ecologista que si bien los informes del Servicio Territorial de Medio Ambiente condicionan a que la actuación no sea en época estival esto no es suficiente pues deberían incluir el condicionante de no realizarlos en época de reproducción como es el caso, por lo que no descartan estudiar acciones legales o una queja ante las instituciones europeas por lo que podría ser un posible mal uso de los fondos.

Para Ecologistas en Acción la solución pasa por adelantar estos desbroces porque además para dar pie al pastizal también llegan tarde, a su juicio.

Para Nuria Blázquez, portavoz de la organización «tanto los desbroces como la ganadería extensiva son perfectamente compatibles con la conservación de piornales y la fauna que los habita, Pero no tiene sentido realizar estos desbroces en mayo». Adelantarlos sería pues la opción para beneficiar tanto a la ganadería (que pasta en esas zonas) como a la avifauna»

Y es que para el grupo que firma el comunicado «el desbroce se realiza mediante el uso de maquinaria pesada que no deja posibilidad de supervivencia a los huevos o pollos (de las aves en cuestión) ni tampoco a los reptiles del área afectadas». Además, los fondos «obligan a garantizar la protección de las especies y espacios protegidos». Evitar el desbroce en época de cía es evitar la destrucción de los nidos y los pollos pero es que además está así regulado, finalizan.