Un punto que obliga a mucho

La Virgen del Camino.

Dani; Seijó, Fran, Lerma (Gagik Poghosyan, 70´), Trust, Charly, Matos, Álex Gómez (Pablo Gutiérrez, 59´), Ander Huarte (Puente, 59´), Cris Bueno (Motta, 88´) y Chema (Esaú García, 70´).

Real Ávila.

Brian; Pascual, Dani Tena, Marcos Isla, Corozo (Javi de Mesa, 46´), Ruba Sanz (Rubén Ramiro, 91´), Manolo, Domingo, Ramos, Aitor (Manu Moreira, 46´) y Rubiato.

Árbitro.

Carlos Frey (León).

Tarjetas amarillas a Huarte, Fran, Seijó; Manolo, De Mesa, Ramiro, Pascual y Tena.

GOLES.

1-0 (33’). Huarte. 1-1. (46’). Moreira.

INCIDENCIAS.

Partido disputado en el campo de Los Dominicos.

El Real Ávila CF no pudo pasar del empate en Los Dominicos ante el CD La Virgen del Camino en un partido muy entretenido y disputado en el que cualquier resultado pudo darse. Sin un dominador claro y con los dos onces jugando siempre de manera ambiciosa en busca de los tres puntos quizás el resultado más justo fue el empate, porque ambos hicieron méritos similares.

No esperaron los de María Hernández a ver cuál era el planteamiento del rival y desde el pitido inicial saltaron al césped de Los Dominicos muy fuertes e incisivos, buscando el gol tempranero y generando una primera llegada en apenas un par de minutos por mediación de Rubiato que terminó en la esquina. Los encarnados apretaban duro en la presión sobre la salida de pelota local y a los blanquiverdes les costaba horrores superar el centro del campo con el cuero controlado, aunque en el mintuo cinco montaron una primera contra sin consecuencias pero que servía de aviso de lo que podía pasar si el conunto abulense no era capaz de bascular sus líneas con criterio. Después el partido se igualó mucho más y se entró en una fase muy ajustada con constantes balones divididos y muy pocos acercamientos claros a las porterías. La primera ocasión clara la tuvo el local Álex Gómez al filo del cuarto de hora cuando controló en la esquina del área y encaró la zona central para soltar un chut demasiado centrado que Brian detuvo con seguridad. En el siguiente cuarto de hora lo único que pasó es que Álex Gómez vio una amarilla y bien pudo ver una segunda, pero el colegiado se la perdonó. Hasta que rondando la media hora el portero local salía a proteger una pelota junto al córner para que saliera por el fondo y Aitor se la robaba, pero intentaba un chut con rosca imposible en vez de buscar a un compañero y todo quedaba en nada. Los encarnados no sufrían en lo defensivo, pero les costaba mucho generar verdadero peligro de gol y aunque Ruba Sanz lo intentó en una acción individual lo cierto es que faltaban ideas. El partido estaba igualado y sin dominador cuando en una acción aislada la zaga foránea no sabe despejar con contundencia y Chris Sánchez se hace con la pelota esquinado cerca del área chica para filtrar un pase de gol que Huarte sólo tiene que empujar a la red. El Real Ávila pagaba el despiste defensivo con un tanto en contra y aunque un minuto después Domingo pudo marcar de cabeza a la salida de un córner el marcador ya no se movería más.

En el inicio de la segunda parte, con dos recambios nuevos en el campo, el Real Ávila salió ambicioso en busca del empate y apenas si tardó cinco minutos en lograrlo. Manu Moreira, uno de los recambiso al descanso, conseguía controlar en el área un buen envío en largo y libre ante el portero local lo batía con un potente chut por alto. Aunque tras la igualada la dinámica de juego no varió y todo siguió ajustado, sí sirvió como inyección anímica para un equipo encarnado que no especularía en el siguiente tramo y buscaría la remontada principalmente en acciones de estrategia. Así al cuarto de hora y después de sendos saques de banda largos al área, llenos de rechaces, estuvo a punto de lograrlo pero el portero local Dani salvó a los suyos primero de Rubiato y después de Ruba. Entonces el míster local decidió mover su banquillo se manera generosa, el duelo se animó y en el setenta los locales tuvieron una buena a pelota parada, en una falta lateral al segundo palo donde el atacante no llegó a conectar bien por poco. En el tramo final habría poco fútbol, escasas llegadas pero mucha tensión y emoción, con los dos equipos jugando a hacer gol y las defensas muy atareadas. La mejor la tuvieron los locales en el descuento con una falta perfecta en la frontal en la que el portero encarnado no pudo blocar y su rechace resultó también muy peligroso.