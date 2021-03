Gómez sostiene su voto en contra de la moción de censura

La procuradora de Ciudadanos por Ávila, Inmaculada Gómez, manifestó este viernes que su voto de cara a la moción de censura que se debatirá el lunes en las Cortes de Castilla y León lo tiene «muy claro», y recalcó que «lo he dicho varias veces en los últimos días. Un cambio de gobierno con la situación que se está viviendo sería muy irresponsable. Solo lo que supondría cambiar las estructuras de gobierno, el tiempo que se perdería, es algo que no se pueden permitir los ciudadanos, por lo que mi voto será contrario a la moción de censura». Y apostilló que «no creo que cambie mi postura a lo largo del fin de semana».

En cuanto a la decisión tomada por la que hasta este viernes era su compañera de grupo político, la procuradora salmantina María Montero, que a tres días del debate de la moción de censura ha anunciado su pase al Grupo Mixto, Inmaculada Gómez aseguró que «no esperaba algo así», y precisó que aguardará «a que se calme un poco todo para poder hablar con ella y que me diga las razones que le han llevado a tomar una decisión como esa. Las desconozco, pero en cualquier caso estoy convencida de que no sido una decisión fácil». A su vez, apuntó que de momento María Montero «no ha aclarado que postura va a tomar en la moción de censura el lunes».

Finalmente, y sobre la situación que está atravesando Ciudadanos, Inmaculada Gómez recordó su condición de independiente y apuntó que «yo me dedico a cuestiones procedimentales y no tanto estratégicas», por lo que prefirió no manifestarse al respecto.