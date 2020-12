El PP apremia a avanzar en el nuevo tanque de tormentas

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ávila insta al alcalde y a su equipo de gobierno “a trabajar con seriedad y compromiso reales para mejorar la calidad del agua de la ciudad e impedir que las lluvias intensas desborden el tanque de tormentas y se puedan verter aguas residuales a Fuentes Claras y Las Cogotas”. Es la exigencia de Miguel Encinar, portavoz del PP en la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ávila.

La necesidad de contar en la ciudad con un nuevo tanque de tormentas “es imperiosa”, sostiene Encinar, “y el Partido Popular, consciente de este problema, incluyó esta medida en el programa electoral con que concurrió a las Elecciones Municipales de mayo de 2019”.

Lo más “curioso” de la situación, “que demuestra, otra vez, la desidia, la dejadez y la incapacidad de gestionar la ciudad por parte de Por Ávila, es que tanto el Presupuesto municipal de 2020 como el Plan Anual de Contratación contemplan una partida de 20.000 euros para redactar el proyecto del tanque de tormentas de Fuentes Claras y no han hecho nada”, apunta el edil popular.

Haciendo memoria, Encinar recuerda que el equipo de Gobierno decidió externalizar el proyecto en una empresa, en lugar de que recayera en los técnicos municipales, “sin duda unos magníficos expertos que lo harían espléndidamente. Nuestro Grupo Municipal hizo notar esto en las enmiendas presentadas a los Presupuestos de 2020 y solicitó que la redacción la llevaran a cabo los técnicos del Ayuntamiento, pero nuestra propuesta no fue aceptada”.

Además, hace seis meses, en la Comisión de Urbanismo de junio “la Presidencia aseguró que el pliego estaría listo para su licitación en el mes de julio, tal como figura en el Plan Anual de Contratación Municipal. Sin embargo, a pesar de ser un tema tan importante para la ciudad, a día de hoy, medio año después, no hemos vuelto a saber nada de ese pliego y mucho menos ha salido a licitación su redacción. No lo pueden dilatar más, no tienen justificación”, asevera el portavoz de Urbanismo del PP.

Y es que, aunque Ávila cuenta con una infraestructura de primer nivel para la depuración de sus aguas residuales, la EDAR, gracias al esfuerzo inversor de los últimos años, “la red de saneamiento de la ciudad condiciona el funcionamiento de la depuradora y el tanque se desborda, incapaz de absorber el agua cuando llueve con intensidad”, explica Miguel Encinar. “Así, los vertidos de aguas residuales no tratadas llegan a Fuentes Claras y Las Cogotas, cuando Fuentes Claras es hoy un punto de consumo en caso de sequía y Las Cogotas, una solución para el abastecimiento futuro. Por tanto, es primordial la construcción de un nuevo tanque de tormentas”, argumentan los populares.