El PSOE ve "mejorable" la política urbanística de Ávila

El concejal socialista Manuel Jiménez, con motivo de la conmemoración hoy del Día Mundial del Urbanismo, ha calificado la política municipal, en esta área, como "francamente mejorable". Y suspende la gestión del equipo de gobierno en la consecución de los Objetivos 2030 en materia urbanística.

"Mientras la tendencia es trabajar por construir ciudades seguras, accesibles, humanas y justas que fomenten la prosperidad y la calidad de vida de sus habitantes, en Ávila la ausencia de políticas en este sentido desembocan en decisiones desacertadas o en pasividad absoluta" asegura Manuel Jiménez en un comunicado

El edil socialista insiste en que "ya vamos tarde. Es momento de reaccionar y aprovechar las características intrínsecas de Ávila para hacer de ella una ciudad diseñada y con servicios que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Aumentar el número de parques y zonas verdes, mejorar la red de transporte, no solo que esté a disposición de los ciudadanos, sino que además no represente una fuente de contaminación o ampliar las zonas peatonales son algunas de las cuestiones que no se pueden dejar para más adelante".

"De poco sirve adherirnos a redes como la de Ciudad Amigable con la Infancia o con las personas mayores si esa adhesión no implica un compromiso político con medidas y acciones tangibles", ha dicho el edil del Grupo Municipal Socialista quien ha manifestado, además, que "urbanismo no es sólo accesibilidad y movilidad", haciendo referencia en este caso, al respeto estético en la zona monumental, la conservación de fachadas o el aspecto que presentan los locales comerciales vacíos.