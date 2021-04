Ábalos recuerda que el PP ya propuso el peaje en autovías

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha afirmado que el Gobierno no tiene ninguna propuesta concreta sobre cobro de peajes en autovías para hacer viable el mantenimiento de las vías de alta capacidad en España. En este sentido, ha pedido "tranquilidad" y ha indicado que la única propuesta que consta en el Ministerio fue la elaborada por Ana Pastor y un estudio encargado por su antecesor en el cargo, Íñigo de la Serna, cuando gobernaba el PP.

"El Ministerio no ha dicho nada al respecto más que decir una evidencia y es que hay que financiar la conservación de la red vial", ha dicho Ábalos durante una rueda de prensa en Jaén donde se ha reunido con el alcalde, Julio Millán, y el presidente de la Diputación, Francisco Reyes.

Ábalos ha incidido en que es una "obviedad" que con la asignación presupuestaria que se viene destinado en los últimos años y que oscila entre los 700 millones y los cerca de 1.200 millones, "no se financia la red de carreteras del Estado".

Ha apuntado que el año pasado se liberaron los peajes la AP-7, entre Alicante y Tarragona, la AP-4 Sevilla-Cádiz y la AP-1, en Burgos. En 2021 no se van a prorrogar los peajes de Zaragoza a Barcelona y la AP-7 entre Tarragona y la frontera y esto significa, según el ministro, que "estamos incrementando muchísimos kilómetros con un gasto importante".

Es esta línea, ha incidido que la reflexión que se está planteando por parte del Ministerio es "cómo financiamos esto". En Europa, según Ábalos, se está haciendo con diversas modalidades de peaje, pero "España es una excepción" en esta cuestión.

No obstante, ha subrayado que en el Ministerio "no tenemos propuesta" y ha arremetido contra el PP porque "las reacciones de ponerse la venda antes que la herida, obviamente no son honradas".

Ha defendido que para "asumir un modelo de financiación de esta red lo tenemos que hacer consensuadamente" y ha afirmado que la única propuesta que tiene el Ministerio sobre el cobro de peajes "la hizo la señora Ana Pastor, que la pasó a la comisión delegada de asuntos económicos", trámite previo al consejo de ministros. Además, Ábalos ha dicho que cuenta con un estudio encargado por su antecesor "con el mismo fin" y que está dispuesto a aportarlos.

"Me parece un sinsentido que el PP cuestione algo que quiso poner en marcha", ha dicho el ministro y ha añadido que si el finalmente hacen una propuesta desde el Ministerio que dirige, "se la presentaremos a los grupos parlamentarios para intentar llegar a un acuerdo".

Para Ábalos, es "necesario" abordar cómo se financia el mantenimiento de la red de carreteras del Estado, teniendo en cuenta que si se hace vía presupuestos generales acabarán costeándolo "los que lo usan y los que no lo usan" y que otros tipos de infraestructuras como la aeroportuaria "la financian los viajeros que cogen un avión, la portuaria también se paga y la ferroviaria también cuesta".

"Si la viaria no queremos pagarla, los presupuestos tendrán que atenderla, porque habrá que conservar las carreteras en buen estado", ha señalado el ministro. Ha señalado también que hay un compromiso con el sector del transporte de "llegado el momento hablarlo con ellos" porque "queremos llegar a acuerdos con los sectores económicos también con las fuerzas políticas".

Sobre el hecho de que el cobro de peajes vaya recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, Ábalos ha dicho que "hay que sintonizar con las políticas europeas" porque "cuando hay que pedir recursos hay que plantear reformas que van en la línea de coincidir con la estrategia europea".

Al respecto, ha señalado que España es "una excepción" con lo que se viene haciendo en Europa y "algo que hay plantear, por lo menos revisarlo", aunque ha insistido en que esto no significa que haya una propuesta concreta sobre la mesa por parte del Gobierno.