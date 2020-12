17.654 euros para mejora de equipamiento cultural en Sotillo

Sotillo de la Adrada figura entre las localidades castellanas y leonesas beneficiarias de las subvenciones concedidas por la Consejería de Cultura y Turismo para financiar actuaciones de mejora del equipamiento de las instalaciones destinadas a la realización de actividades culturales para el año 2020. Una convocatoria destinadas a entidades locales de la Comunidad con población de entre 1.000 y 10.000 habitantes que supone un desembolso global de 140.000 euros, de los cuales Sotillo percibirá 17.654,31 euros, según recoge la orden publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Las entidades beneficiadas son, además de Sotillo de la Adrada, Almazán (Soria), con 25.000 euros, Valle de Mena y Roa (Burgos), con casi 20.000, Bembibre (León), con algo más de 18.000 euros, y Ledesma (Salamanca), con algo más de 16.600 euros. También fueron resueltas las ayudas, todas ellas por debajo de 6.000 euros, para Nava del Rey y Aldeamayor de San Martín (Valladolid), Villablino (León), Sepúlveda y Coca (Segovia) y Alba de Tormes (Salamanca).

Dichas cuantías son proporcionales a los proyectos presentados, al efectuarse en régimen de concurrencia competitiva. Por ello, los proyectos o actuaciones presentadas son valorados por su calidad y su adecuación, así como también se tienen en cuenta las actividades culturales realizadas por las entidades locales en los últimos años y los proyectos para el futuro.

El objetivo de estas ayudas es conseguir una mayor dinamización cultural de Castilla y León mediante la mejora de las condiciones de equipamiento de las instalaciones destinadas a actividades culturales de las entidades locales de Castilla y León. De esta manera, los municipios podrán mejorar sus ofertas culturales, al tiempo que se promueve el reequilibrio territorial y se ayuda al desarrollo cultural de las zonas menos pobladas.

Las actuaciones subvencionadas deberán haberse ejecutado en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 26 de enero de 2021, ambos inclusive.

La orden publicada en el Bocyl también incluye la denegación de esta línea de subvenciones a San Martín del Pimpollar, por no cumplir las condiciones para ser beneficiaria al no alcanzar la población mínima de 1.000 habitantes; Piedralaves, al no incluirse los conceptos y gastos subvencionables dentro de los supuestos recogidos en la convocatoria; y Cebreros, Madrigal de las Altas Torres, Las Navas del Marqués, Burgohondo, Candeleda, La Adrada, Navaluenga, Arévalo, El Hoyo de Pinares, El Barco de Ávila y El Tiemblo, por haberse agotado el crédito.