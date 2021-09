Las ordenanzas se aprueban con los votos de XAV y Cs

No hubo sorpresas, y las ordenanzas fiscales que regirán en el Ayuntamiento de Ávila en el año 2022 se aprobaron en el Pleno correspondiente, celebrado este viernes, con el voto a favor de los once concejales de Por Ávila y los dos de Ciudadanos, y el negativo tanto de los seis del Partido Popular como de los seis del PSOE. Ni unos ni otros se movieron un ápice de lo que habían planteado en la Comisión de Hacienda y de las posturas que hicieron públicas durante la semana, por lo que el debate de la sesión plenaria no sirvió más que para que cada uno insistiera en sus planteamientos, el equipo de gobierno de defensa del documento por su carácter social y de reactivación económica, y la oposición de todo lo contrario. Nadie convenció a nadie, y todo quedó como al principio, en un Pleno en el que el apartado de Hacienda copó todo el protagonismo.

Abrió el debate sobre las ordenanzas la teniente de alcalde de Hacienda del Ayuntamiento de Ávila, Ángela García Almeida, encargada defender el proyecto elaborado desde el equipo de gobierno. García Almeida incidió en el carácter «social y de apoyo a empresas y emprendedores» de las ordenanzas, pensadas «para que Ávila siga la senda de la recuperación económica postcovid». Para la máxima responsables del área económica municipal las normas fiscales municipales para el año que viene «van esa línea de generación y mantenimiento de puestos de trabajo, y de apoyo al emprendimiento y la creación de empresas», además de incluir «bonificaciones a familias y a la práctica deportiva».

La congelación de la carga tributaria local, y en algunos casos la reducción mediante bonificaciones, fue otro aspecto destacado por García Almeida, quien cifró en 450.000 euros la cantidad que «se ha quedado en el bolsillo de los hosteleros abulenses» debido a la eliminación de la tasa de terrazas en los tres últimos ejercicios fiscales, un ejemplo, dijo, de las medidas del Ayuntamiento para ayudar a los sectores más afectados y desfavorecidos por la pandemia. La teniente de alcalde de Hacienda destacó el hecho de que el equipo de gobierno hubiera aprobado cuatro enmiendas a la oposición, y concluyó su exposición resaltando el objetivo del equipo de gobierno de que «el Ayuntamiento sea un motor económico y de cambio en el municipio, y estas ordenanzas son una pieza más para conseguirlo. Queremos ayudar a la recuperación económica tras la pandemia, sin dejar a nadie atrás».

García Almeida enumeró alguna de las bonificaciones más destacadas, como en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para familias numerosas de categoría especial, que se bonificará hasta el 60 por ciento del IBI y también tendrán acceso a más bonificaciones, como las que se contemplan en la ordenanza reguladora de precio público por la prestación del servicio de la Escuela Municipal de Música o en las actividades de animación comunitaria. Se bonifica hasta un 90 por ciento, igualmente, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), así como la tasa de licencias urbanísticas para empresas que realicen obras de mejora de la accesibilidad cuando no tengan obligación de hacerlo. Como novedad, el proyecto de ordenanzas fiscales contempla una simplificación administrativa a la hora de presentar solicitudes de animación comunitaria, campamentos, ludotecas y actividades para la tercera edad.

Los apoyos a este planteamiento los encontró García Almeida en los discursos de los portavoces de Por Ávila y de Ciudadanos. Desde el partido mayoritario del equipo de gobierno, José Ramón Budiño lamentó que los esfuerzos de XAV y Cs se encuentren «con una oposición negacionista, dedicada al populismo y a los brindis al sol». «Del PSOE esperábamos más», comentó Budiño, «pero las propuestas que presentó son carentes de esfuerzo y de trabajo. Proponen cosas que ya existen y otras con requisitos imposibles. No están en su mejor momento, está claro, no todos los partidos son como Por Ávila». Y en cuanto a la posición del PP, el portavoz de XAV comentó que «siguen a la deriva, haciendo honor a sus siglas, populistas y partidistas, y ahora también negacionistas. Proponían medidas que suponían un desequilibrio de 2,5 millones de euros para el Ayuntamiento, y en algunos casos cuestiones que eran directamente ilegales».

Desde Ciudadanos su portavoz, Carlos López, instó en dos ocasiones al PP y al PSOE a que apoyaran unas ordenanzas que «saben que son las que Ávila necesita» y que son «fruto de muchos meses de trabajo y análisis poniendo la mirada en las necesidades de los abulenses, sobre todo en los colectivos más vulnerables y afectados por la pandemia, manteniendo el equilibrio presupuestario». Como no convenció con estos argumentos ni a populares ni a socialistas, en su segunda intervención acusó a la oposición de «haber propuesto auténticos disparates», y centrándose en el PP les espetó que «para ustedes, cuanto peor esté la ciudad mejor para sus intereses partidistas», mientras que al PSOE le recomendó que «se quiten de sus siglas la S de socialistas, porque se han negado, entre otras cosas, a ayudar a las familias».

oposición. Desde la oposición, la visión que se tiene de la política fiscal que regirá en el municipio de Ávila el año que viene es totalmente distinta al carácter social y de reactivación que se destaca desde el equipo de gobierno. Así, la portavoz del Partido Popular, Sonsoles Sánchez-Reyes afirmó que «con este proyecto de ordenanzas el equipo de gobierno ha decidido estar enfrente de los abulenses en vez de a su lado». Para el PP, «estas no son las ordenanzas que la situación de Ávila necesita», acusando a Por Ávila y a Ciudadanos de que «ustedes para el futuro de esta ciudad solo piensan en ir de fiesta en fiesta».

Sánchez-Reyes lamentó que «algunas de las enmiendas que nos han rechazado eran propuestas de la FAVA y de varias asociaciones, ¿son también ellos demagogos y populistas como nos acusan a nosotros?», conminando a que «escuchen a los abulenses y acepten las enmiendas para que las ordenanzas sean de todos, no solo del equipo de gobierno». Desde el PP se considera que «en una época como esta no se puede cargar a los ciudadanos con impuestos, ese es el camino fácil», para concluir afirmando que «pueden repetir hasta la saciedad que estas son unas ordenanzas sociales, pero no por eso va a ser verdad».

Tan diferente ven este proyecto de las ordenanzas en el PSOE, que Yolanda Vázquez se preguntó en el comienzo de su intervención que si «de lo que han hablado desde el equipo de gobierno es del mismos proyecto que nos han presentado a nosotros, porque lo que han hecho ustedes es un mero trámite con pequeños retoques y para nada han introducido cuestiones que benefician a los abulenses». La portavoz socialista cree que «el equipo de gobierno se ha esforzado muy poco, pero lo adornan tanto que parece lo que no es».

Vázquez se dirigió a García Almeida para recordarla que «ni una sola de las bonificaciones incluidas en las ordenanzas fiscales del año pasado para empresas se han aplicado porque ni una empresa se ha instalado al amparo del Plan Territorial de Fomento, y no se ha creado ni un puesto de trabajo» y eso, dijo, es un ejemplo del «fracaso de sus políticas para generar empleo y atraer empresas, que ni aunque estuvieran exentas de todos los impuestos, vendrían a un polígono como el de Vicolozano, que por no tener no tiene ni luz, y es que lo hace el equipo de gobierno es una política de fanfarria y vacía de contenido, con una total falta de compromiso político para poner en marcha la industria de esta ciudad, y cuando no tiene argumentos, no hace más que decir mentiras».

Para Vázquez está claro que «no han aceptado nuestras enmiendas porque vienen de la oposición» y tildó de «política de fracaso» las acciones puestas en marcha por XAV y Cs.