Las dudas del Diocesanos siguen creciendo

NUMANCIA B.

Romera, Sergio Martínez, Sanz, Dani Fernández (Paz, 81´), Hidalgo, Ebra (Adri, 61´), Miguel (Mario, 72´), Beñat (Edgar, 72´), Navarro, Chueca y Axel (Mencía, 81´).

COLEGIOS DIOCESANOS.

Darío, Nacho (Luis, 75´), Ruba, Ángel, Fer (Jorge Sánchez, 53´), Quique (Jorge Rodríguez, 70´), Alonso, Meneses (Mayorga, 70´), Aitor (Faysel, 75´), Diego y Mario.

Árbitro.

CALLEJA CASTRILLO (BURGOS).

Tarjetas amarillas a Nacho, Aitor y Diego.

GOLES.

1-0 (18´): Dani Fernández, de penalti. 2-0 (28´): Hidalgo.

INCIDENCIAS.

Encuentro correspondiente a la tercera jornada del grupo VIIIde la Tercera RFEF, disputado en el campo Francisco Rubio.

El Numancia B se lleva el triunfo en su partido ante el Colegios Diocesanos. El choque fue muy intenso aunque fue de más a menos. Ambos equipos salieron con todo pero el primero en golpear fue el filial soriano, Dani Fernández hizo el 1-0 desde los once metros en una acción protestada. Los visitantes no pudieron reaccionar y se vieron fuera del duelo con el tanto de Hidalgo en el 28. La segunda mitad no tuvo goles pero sí intensidad y algunas oportunidades. El Numancia pudo ampliar su ventaja pero finalmente el marcador no se movió y se quedó con el 2-0 final. Los locales fueron superiores y lo plasmaron en el verde.

Ambos equipos salieron con todo desde el principio a por todas y en los primeros compases no hubo un dominador claro en el terreno de juego, pese a ello se vio al Numancia B algo más metido y con más mordiente en las acciones defensivas y ofensivas que sus rivales.

La primera acción polémica fue el penalti que el colegiado señaló y significó el primer gol del partido. En el minuto 18 Dani Fernández hizo el gol inicial desde los once metros.

El Diocesanos se vio fuera del duelo desde un inicio y no pudo reaccionar, daba la sensación que el cuadro visitante iba a volver a encajar otro gol y así fue. Hidalgo hacía el 2-0 poco antes de la media hora de partido dejando el encuentro muy encarrilado para sus intereses.

El vendaval ofensivo del Numancia B no terminó allí, Darío estuvo muy activo y evitó que la ventaja de los locales fuera mayor. Un paradón en el minuto 32 evitó el 3-0. Con la sensación de que los locales iban a terminar goleando se terminó la primera mitad.

La segunda mitad arrancó con la misma dinámica que el final de la primera, el Numancia B seguía queriendo aumentar su ventaja y fue a por todas para conseguirlo. La gran actuación de Darío evitó que el electrónico reflejase una goleada de escándalo en esos momentos.

La entrada de Jorge Sánchez ayudó al Diocesanos a centrarse más en el partido, los amarillos buscaron el gol que les acercase al Numancia B pero no fueron capaces de lograrlo.

Pese a ello, el marcador pudo moverse de nuevo en una acción ofensiva de Sergio Mayorga que terminó anulada por el colegiado auxiliar de banda. Esta oportunidad desató la polémica, ya que el propio Mayorga creía estar en posición correcta en el momento del pase.

En el descuento el propio Mayorga pudo anotar el 2-1 pero, una vez más, no fue capaz de materializar. El Diocesanos lo intentó en la recta final pero no fue capaz de recortar diferencias y al final cosechó su tercera derrota consecutiva en los tres partidos que se llevan celebrados de la competición, lo que deja al equipo de Somoza como colista del grupo sin haber puntuado todavía.