«Aunque no haya servido, el equipo ha reaccionado»

«Empezamos a competir en el minuto 46».Le regaló la primera mitad el Colegios Diocesanos UCAVa la Arandina en El Montecillo y eso es mucho regalo.Porque los de Álex Izquierdo no lo desaprovecharon. Con un 3-0 en el marcador fue ya complicado darle la vuelta en una segunda parte en la que Vicente (3-1) únicamente pudo maquillar el luminoso.

«La primera mitad fue un calco a lo que ocurrió el año pasado» reconocía Somoza tras lo visto en El Montecillo. «Nos superaron claramente» analizaba Somoza, que pide quedarse con las buenas sensaciones de una segunda mitad en la que, no sólo por el gol sino por juego y reacción, el equipo pudo incluso meterse en partido. «Aunque no haya valido para nada, el equipo ha competido. No era fácil jugar con un 3-0, era una situación difícil pero hemos estado más en nuestra línea».

Necesita quedarse con lo 'bueno' un Colegios Diocesanos UCAV que no termina de dar el paso adelante que le lleve a ese triunfo tan necesario para romper en una zona media-baja aún ajustada –entre el Diocesanos y el Numancia B hay cinco puntos– pero que se romperá en breve.