María Quindós se pone al frente de la ONCE en Ávila

María Quindós Nistal es la directora de la nueva Agencia de la ONCE en Ávila, desde donde la Organización quiere apoyar a la denominada ‘España vaciada’.

De hecho, ésta es una de las principales preocupaciones de la nueva responsable de la organización en Ávila que dice asumir su nuevo cargo «con mucha ilusión. Trabajar para la ONCE es trabajar para las personas ciegas de este país y para las personas ciegas en general. Este trabajo me hace sentirme orgullosa de lo que hago y trabajar cada día por algo en lo que creo: la igualdad de oportunidades y la capacidad de las personas, la capacidad de ser capaces», asegura.

«El hecho de abrir esta y otras agencias en territorios que sufren las consecuencias de la ‘España vaciada’, refuerza el mensaje de que todos y cada uno de los afiliados, independientemente de dónde residan, son igual de importantes para la organización y deben tener el mismo abanico de servicios a su disposición», explica Quindós.

En estos tiempos de covid-19, Quindós asegura que «una de las prioridades es que los afiliados a la ONCE se sientan respaldados y acompañados por la organización». En este sentido, considera «prioritarios los programas destinados a combatir la soledad de nuestros mayores, así como ofrecer una atención plena y segura a los niños y jóvenes en edad escolar para que puedan continuar con sus estudios de la misma forma que lo haga el resto de la clase».

«A la ilusión y las ganas se suma el respeto que conlleva tomar una decisión tan importante, y representar al Grupo Social ONCE, cuya función principal es mejorar la vida de las personas; luchar cada día por los derechos de las personas con discapacidad, demostrando que un modelo de organización sostenible y social económicamente es posible», prosigue con sus reflexiones Quindós.

Ávila cuenta con 355 personas afiliadas a la ONCE. De ellos, 35 son ciegos totales. El grueso de afiliados supera los 80 años (un 25% del total); hay 38 personas menores de 30 años, de las que 17 son menores de edad. Y hay 20 personas con sordoceguera afiliadas a la ONCE