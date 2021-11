Una decena de tramos afectados por la nieve, según la DGT

Que no haya cuajado la nieve en Ávila no significa que las carreteras de la provincia no presenten problemas pues son muchas las que discurren por zonas altas, salvando puertos de montaña y zonas muy frías que hacen que las precipitaciones hagan aún más resbaladizo el suelo. Según la DGT hasta 10 tramos de la red nacional y secundaria de la provincia de Ávila presentan problemas. Todas las nacionales están transitables pero hay que extremar la precaución en la N-110 a la altura del puerto de Villatoro; en la N-501 desde el inicio de su recorrido hasta el kilómetro 24,35; la N-502, especialmente en el alto de Menga y en el del Pico.Estas últimas están en verde para la circulación pero el día anterior llegaron a rojo con limitación al tráfico pesado.

En cuanto a otras vías secundarias y de titularidad de la Junta también hay complicaciones en zonas altas especialmente. Por ejemplo en la AV-941 que une la N-502 hasta El Barco de Ávila pasando por Navarredonda u Hoyos del Espino, que presenta tramos en rojo, es decir prohibidos a camiones y con necesidad de uso de cadenas. Una situación que también es similar en la AV-913, en el alto de Serranillos especialmente, en la AV-900, que se corresponde con el puerto de Navalmoral ; la AV-501 en la zona de Navalperal de Pinares y ambas en rojo por la necesidad de cadenas o neumáticos de invierno; así como en la AV-105, también en rojo en la zona de Arevalillo o la AV-100, en verde, es decir con precaución a la altura de Becedas y en la A-50, en verde también pero en donde hay que circular con los cinco sentidos, desde luego.