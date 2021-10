El PSOE califica de «falta de acción» en el Plan de Fomento

El grupo municipal socialista PSOE denuncia la pérdida de 573.000 euros en el ayuntamiento de Ávila al no haber accedido en este ejercicio a algunas líneas de ayudas para el fomento de empleo, denunciaba ayer en rueda de prensa la portavoz del PSOE en el ayuntamiento Yolanda Vázquez y la concejal socialista Eva Arias, en una rueda de prensa sobre empleo e industria en Ávila.

Eva Arias denunció que el ayuntamiento no se ha acogida a líneas de ayudas de fomento de empleo estable que ya tenía como «la línea de ayudas del fomento estable en esta ciudad, que contaba con 200.000 euros que a día de hoy es cero». También se refiere a otra línea de ayuda de la cuota cero de autónomos, que contaba con más de 100.000 euros euros y que «a día de hoy la han rebajado a 25.000». También se refirió a una serie de ayudas procedentes de la Junta para fomentar el empleo a perfiles de vulnerabilidad, como perceptores de renta garantizada, una subvención que hace unos meses el ayuntamiento recibió de 270.000 euros, y que ha perdido al renunciar a ella. El montante total perdido en el último año son de 573.000 euros. «Ávila no está para perder este dinero». También denunció el cierre de la escuela infantil de las Hervencias que está incluida en el programa ‘Juntos’ de la Junta y que nada ha hecho el ayuntamiento para abrirla.

Yolanda Vázquez criticó que el equipo de Gobierno de Por Ávila en el Ayuntamiento de Ávila no está poniendo sobre la mesa «ni compromiso ni esfuerzo» en materia de fomento de empleo y del sector industrial. «Perdemos subvenciones, quitamos líneas de ayudas a los autónomos para pagar su cuota de autónomos. Eliminamos líneas para genera empleo de calidad estable. No vemos que el gobierno municipal este comprometido con algo tan importante para la ciudad de Ávila como es dar oportunidades a los abulenses para que trabajen aquí». Denunció Vázquez el estancamiento en este momento en el desarrollo del Plan Territorial de Fomento para Ávila y su entorno. «Hace ya más de un año se publicó este Plan Territorial que la Junta de Castilla y León puso en marcha para que una ciudad y su entorno desarrollar la industria. Pero un año después, ahora mismo de ese Plan no se ha desarrollado nada». Reconoció que la consejera Carlota Amigo había venido este día a firmar un protocolo. «No sé –dijo la portavoz socialista – será la puerta de entrada. Nosotros lo que queremos son hechos y que aquí haya dinero, que una vez por todas se las tras administraciones que participan en este Plan Territorial de Fomento pongan partidas económicas sobre la mesa para que vea la luz algo, porque a fecha de hoy lo único que tenemos son reuniones y algún que otro protocolo como el de hoy y desde luego, fotos y más fotos, pero no se ha dado ningún paso en el desarrollo del Plan».

Así denunció que la Junta de Castilla y León «no ha puesto un céntimo encima de la mesa en este Plan. El único dinero que se entregó para la creación de la famosa plataforma agroalimentaria fue un fiasco». Y dijo que «el ayuntamiento de Ávila en los presupuestos del año 2021 llevaba para el desarrollo de el Plan 125.000 euros para la Plataforma Agroalimentaria y para el desarrollo del Plan Territorial de Fomento otros 500.000, más otros 250.000 destinados a la Diputación Provincial, que entendemos son para aportar a la creación del Centro de Transferencia del Conocimiento. Pero a fecha de hoy, octubre de 2021, no se ha ejecutado ni un céntimo de euro de esas cantidades».

También denunció la portavoz socialista que hoy en el Polígono de Vicolozano no se dan las condiciones para que se instalen empresas. «Porque en la ampliación del polígono por no tener no tienen ni luz. No tienen luz porque una de las medidas que tenía que desarrollar la Junta dentro de este Plan Territorial de Fomento era dotar de energía eléctrica a ese polígono industrial de Vicolozano, mediante una serie de obras para las que había que poner dinero». Reconoce también la portavoz socialista que existen unos proyectos que se elaboraron en el año 2019 para el Plan Industrial Nissan, nada que ver con el Plan Territorial de Fomento y además las nuevas naves que se construirán en breve lo harán en el Cylog. «Pues todavía a fecha de hoy desconocemos si ese proyecto va a servir para acometer las obras previstas». Reclama también el grupo municipal socialista al equipo de Gobierno que «sea reivindicativo y deje de ser condescendiente con la Junta de Castilla y León», y reclame porque «las cifras del paro son las que son y llevamos ya un año perdido. Ávila no está para perder un año, como ha ocurrido. Urge tomar medidas de manera inmediata». Eva Arias pidió también al equipo de Gobierno de Por Ávila que «coja las riendas del Plan Territorial de Fomento y se ponga manos a la obra porque queremos hechos reales y que podamos ver».