Comienza la acción en 'La Fonteta'

La selección española arrancó ayer los entrenamientos en la concentración de Valencia después de que hayan dado resultado negativo las pruebas PCR que se les realizaron el pasado lunes a los jugadores y al cuerpo técnico que encabeza Sergio Scariolo.

El entrenador nacional ha planificado una doble sesión en el pabellón de la Fonteta de San Luis para abrir estos días de trabajo antes del enfrentamiento del sábado ante Israel y el próximo lunes frente a Rumanía. Scariolo, tras dar una primera lista con 16 nombres, ha convocado finalmente a 13 jugadores para estos dos encuentros por lo que tendrá que hacer un descarte antes de cada uno.

Scariolo defendió la idoneidad de haber llamado a Quino Colom para los dos próximos compromisos de España, a pesar de que aún no ha jugado esta temporada, aunque dejó abierta la opción de que tenga un rol diferente al de otras ocasiones.

«Creo que es uno de los tres bases que más fiabilidad nos da y tiene un nivel de experiencia internacional alto. Tengo referencias por parte de Jaume Ponsarnau y Chechu Mulero de que entrena muy bien y está en una buena condición física», señaló en referencia al entrenador y al director deportivo del Valencia Basket, club en el que milita el andorrano, pero en el que no cuenta y con el que no ha debutado esta campaña ni en amistosos.

«Ha hecho muchos méritos para estar aquí en convocatorias anteriores, conoce el sistema casi mejor que cualquiera. Hay muchas razones para que esté y tiene todos los requisitos para hacer bien su trabajo», añadió.

El entrenador italiano no quiso valorar el estado de ilusión o de estrés por la pandemia de la COVID-19 que puedan tener los 13 jugadores y señaló que es pronto para hacerlo y que la situación es igual para todos.

«No me gustan las excusas y creo que todos los jugadores de todo el mundo están en la misma situación. La concentración acaba de empezar», apuntó Scariolo, quien señaló que le faltan datos porque solo han hecho «un entrenamiento muy corto y sin contacto».

El seleccionador alabó la decisión de que esta segunda ventana se dispute en modo burbuja en Valencia. «Estamos muy agradecidos a todos los que han hecho posible encontrarnos aquí. Fue un motivo de alegría ver que habían asignado esta ventana a Valencia», señaló.

«Es también un motivo de tranquilidad y de confianza para los demás equipos», añadió Scariolo que destacó que esta «comprobada al máximo nivel la capacidad de organizativa y de acogida» de la ciudad, del Valencia Basket, de la Federación Española y de la FIBA.

El técnico alabó también el papel que desempeña el empresario Juan Roig, máximo accionista del Valencia Basket. «Es una cosa fantástica. No se puede decir ‘la gente como Juan Roig’ porque es un caso único. Habría que intentar clonarlos y que se multipliquen, como tenemos solo uno que tenga mucha salud», concluyó.