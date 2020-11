"Este cierre es injusto, nos dejan tirados"

Reabrieron sus puertas con ilusión el 8 de junio tras el primer estado de alarma y, cinco meses después, tienen que volver a bajar la persiana obligados por la decisión de la Junta de Castilla y León de cerrar la hostelería y restauración (salvo para comidas a domicilio) y los locales de los centros comerciales, salvo los de bienes y servicios de primera necesidad, desde este viernes y al menos por un periodo de 14 días para intentar controlar la segunda ola de la pandemia. Tristes, decepcionados, decaídos, molestos, indignados.... así se sienten algunos de los propietarios y trabajadores de las tiendas del Centro Comercial del Bulevar que este jueves afrontaban la última jornada de apertura antes de un cerrojazo durante dos semanas que se temen pueda ser más, con lo que eso supondrá para sus economías y para la campaña de Navidad.

La incertidumbre por la situación en que quedan los trabajadores, el malestar por un decreto que consideran «injusto» y el lamento por la «falta de ayudas» no faltan en las conversaciones de los que a diario atienden al público detrás del mostrador y desde hoy ya no podrán hacerlo. En el Centro Comercial El Bulevar no todos cierran (continúan los servicios considerados esenciales), pero los que echan la llave a golpe de boletín muestran su disconformidad con una decisión que no afecta a todos por igual y ante la que, dicen, no se han implementado medidas para paliar sus consecuencias.