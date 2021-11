Qué razón tenía Vujadin Boskov

Decía Vujadin Boskov, el mítico jugador y entrenador yugoslavo de equipos como el Real Madrid, Real Zaragoza o Sporting de Gijón, entre otros muchos, aquello de que «prefiero perder un partido por nueve goles que nueve partidos por un gol».Hablaba de fútbol, pero los sentimientos y sensaciones no entienden de disciplinas. No son tan distintos al baloncesto. Y eso deben pensar en el CUMCarlos Sastre, en un Hereda Ávila Auténtica El Bulevar que volvió a quedarse en la orilla, esta delMunicipal de Betanzos, donde desembarcaron bajo el intenso fuego enemigo –llegaron a ir perdiendo de 17 puntos tras un nefasto segundo cuarto– pero en la que, tras hacer lo más complicado, no pudieron conquistar. Porque con un 83-82 en el marcador, la última posesión fue para los de Carlos Osvaldo Gómez, que esta vez no tuvieron miedo a lanzar.Hasta en dos ocasiones. Primero Rodríguez y después Izquierdo, con Ndiaye de por medio capturando el rebote ofensivo para dar a los suyos una vida extra, lanzaron el triple para buscar un triunfo tan necesario como justo.

Se quedaron sin fuerzas ante el Porriño Baloncesto Base (70-63) en un partido en el que se vaciaron para remontar a los gallegos, colocarse por delante a tres minutos del final (59-60) y pagar el esfuerzo en el momento clave. Sufrieron la pesadilla del tiro libre ante el ULEBasket León. De nuevo remontada y la oportunidad de forzar la prórroga (69-71) cuando Guille, con el tiempo 'cumplido', tuvo dos tiros libres para llevar el partido al tiempo extra. Y les ha vuelto a pasar ante el Santo Domingo Betanzos. Necesitan los verderones un triunfo que les ayude a cristalizar la mejoría del equipo. La visita del MarínPeixegalego el próximo sábado es una buena oportunidad.