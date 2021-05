La solución queda en manos de la Federación

El presidente de la Federaciónde Castilla y León de Atletismo, Gerardo García, será el que tenga que poner ‘orden’ la próxima semana en el conflicto que vive el atletismo abulense, especialmente entre el ClubPuente Romanillos y el Club Atletismo Ecosport, desde hace semanas. No hay aún día marcado para la misma –este jueves era festivo en Valladolid– pero será la semana que viene. «Es lo lógico» comenta Teodoro Hurtado ‘Tito’, presidente de Club Puente Romanillos, después de un miércoles en el que tanto los representantes del Club AtletismoEcosport como del Puente Romanillos estaban citados en la Sala de Banderas del Palacio de los Verdugo, a instancias del Ayuntamiento de Ávila, para tratar de poner una solución a los problemas que se vienen arrastrando entre ambos después de que una treintena de padres de atletas del Ecosport hicieran pública una denuncia por la «discriminación» de los atletas de este club –de categorías Sub’14 hacia abajo– tras no ser permitida su participación tanto en el Trofeo de Reyes como el Trofeo Primavera. Sin embargo no hubo reunión.

Según confirmaron las distintas partes a Diario de Ávila a la convocatoria no acudieron los representantes del Club Puente Romanillos, que entendieron que ni era el escenario idóneo ni el Ayuntamiento autoridad pertinente en este conflicto. Una ausencia que ha desatado el malestar en Ecosport.

La reunión había sido convocada a finales del mes de abril desde el Ayuntamiento de Ávila, que en su momento dejaron claro que entendían que «en primer lugar tenemos que desarrollar una actuación desde el Ayuntamiento con todo el respeto y con la pulcritud necesaria en un caso como este y, sobre todo, sobreponiendo el interés de los deportistas, que además son muy jóvenes, que pudieran verse perjudicados por algún tipo de actuación. Tomaremos cartas en el asunto escuchando a todas las partes implicadas y siempre supeditando cualquier decisión a que no haya ningún joven deportista que se vea perjudicado por alguna medida». Un ‘mediador’ que desde el Romanillos no se ha entendido como tal, por lo que la situación ha girado mirando a Valladolid, a la Federación de Castilla y León de Atletismo.

«Se trata de un tema deportivo. Lo más lógico es que, con todos los clubes presentes y con todo encima de la mesa –en referencia a reglamentos y normativas– nos reunamos con la Federación de Castilla y León de Atletismo» explica Tito, presidente del Puente Romanillos. «Es lo mejor para todo el mundo.Lo vamos a hacer así» comenta Teodoro Hurtado, que señala que no tenía ningún sentido sentarse este miércoles a la mesa. «Yo no tengo la varita para solucionarlo, pero el presidente de la Federación sí.Hay una autoridad deportiva» señala en referencia a Gerardo García.

Apuestan así porque sea el presidente de la Federación de Castilla y León el que ponga orden y concierto en un problema que Tito reconoce que está erosionando a todos. «Si hay malentendidos, que se solucionen. No quiero quedar mal con nadie.Lo mejor es hablarlo y que alguien con autoridad diga lo que hay que hacer» señala en un intento por devolver la paz al atletismo abulense.

Y es que tras la denuncia de esta treintena de padres la tensión ha ido en aumento.Tras el Trofeo de Primavera y Reyes el calendario tenía nueva cita con el GranPremio de San Segundo, pero Romanillos decidió en el último momento declararlo como actividad interna en un mismo fin de semana en el que al Autonómico de Castilla y León de Selecciones Provinciales Sub’14 únicamente se citó desde la Delegación a los atletas del Ecosport