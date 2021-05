La Fampa muestra su "indignación" por el calendario escolar

La Federación de asociaciones de madres y padres de alumnos de centros públicos de Ávila ha mostrado “su total desacuerdo e indignación” ante el nuevo calendario escolar publicado por la Consejería de Educación para el curso 2021-2022.

Ante ese calendario, que se dio a conocer el pasado 5 de mayo, la Junta Directiva de la Fampa asegura que “las familias nos hemos sentido, una vez más, ignoradas y despreciadas”, y precisan que “empezamos a estar cansadas de escuchar a la administración el discurso de que somos miembro imprescindible de la comunidad educativa ante situaciones educativas críticas como las vividas durante el confinamiento, para pasar inmediatamente a ser “miembro inexistente” en la toma de decisiones”.

Según apuntan desde la Fampa, “para el desarrollo y aprobación del calendario, no solo no se nos ha consultado a través de la Confederación, si no que han hecho oídos sordos a nuestra voz como miembros del Consejo Escolar”. En este sentido, recalcan que “de nuevo, el trabajo realizado desde la Comisión de Ordenación del mismo fue ninguneado, convirtiéndolo en paripé administrativo, hasta el punto de presentar el calendario después de que ya había sido publicado en la web de la Junta de Castilla y León”. Así recuerdan que “el Consejo elaboró un documento de propuesta de tiempos escolares argumentada y consensuada por todos sus miembros y después de un minucioso trabajo. Dicha propuesta, con suerte, sigue en sus cajones si no está ya en sus papeleras”.

Para la Fampa, “el calendario escolar se presenta sin ningún argumento que justifique su diseño, sin ninguna base de principios pedagógicos que validen la organización de sus tiempos educativos. Simplemente se ajustan las fechas a festividades religiosas sin tener en cuenta aspectos tan obvios como que el segundo trimestre dispone de 61 días lectivos frente a 49 del tercero. No podemos ver nada positivo para nuestros hijos/as ante tal distribución”.

Por otro lado, critican que se haya decidido “de nuevo que en el mes de septiembre habrá horario reducido en Educación Infantil y Primaria, provocando un problema de conciliación ante el que las familias no dispondrán de ningún apoyo” y apuntan que “la administración entiende que para los trabajadores no es ningún problema salir de su puesto a las 12.30h de la mañana para llegar a recoger a sus hijos/as”.

Como remate a todo ello, siguen diciendo, “esta reducción horaria incumple la normativa de base que regula el calendario escolar de modo general, establecida en la Orden EDU/385/2017 de 22 de mayo y a la que se deben supeditar”, y expresan su “estupor” al comprobar como la administración “se desobedece a sí misma, saltándose el artículo 8 punto 1 que establece: “Los centros que impartan segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación especial, durante el mes de septiembre desarrollarán las actividades lectivas en horario matinal sin modificar el cómputo de horas lectivas diarias…””

En conclusión, finalizan diciendo, “la Consejería de Educación publica un calendario que es ilegal, que no tiene el apoyo de todos los miembros del Consejo Escolar Regional y que atenta descaradamente contra los principios educativos y de conciliación” y añaden que “cuando desde Fampa afirmamos que las familias se sienten indignadas, nos hayamos quedado cortos”.