Europa vuelve a blindarse

Europa es el epicentro de la pandemia de coronavirus y los casos se están disparando en muchas naciones, que registran máximos inéditos desde el inicio del virus. Por eso, ya son varios los Gobiernos que han decidido dar un paso hacia delante y recuperar las restricciones impuestas en 2020 para frenar el avance de la enfermedad.

Ante el alza de los contagios, el Gobierno de Países Bajos anunció ayer la clausura nocturna del país, con una vigencia de tres semanas, que obligará a cerrar a las 20,00 horas bares y tiendas, así como una ampliación de los sitios en los que será necesario presentar el pase sanitario para poder acceder.

El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, reconoció las «desagradables decisiones» que ha debido tomar la Adminsitración para hacer frente al repunte de casos -16.287 en las últimas 24 horas, casi los mismos que el pasado jueves, cuando se alcanzó la cifra más alta desde el inicio de la pandemia con 16.364 casos-, pero consideró que las medidas son «inevitables», ya que «el virus está en todas partes» y ha provocado que «la presión sobre la asistencia sanitaria sea de nuevo extremadamente alta».

Mientras, y después de que la región de Alta Austria diese el primer paso al anunciar una limitación de movimientos para las personas que no se hayan vacunado contra la COVID-19, el Gobierno central austríaco anunció que pretende hacer lo mismo a nivel nacional. Así, mañana decidirá si a partir del lunes aplica un nuevo confinamiento para los ciudadanos que no hayan recibido la pauta completa o no hayan pasado la enfermedad.

El Gobierno de Islandia, por su parte, anunció un endurecimiento de las restricciones sanitarias para contener el repunte de casos, después de que la incidencia de contagios a 14 días se haya disparado hasta acercarse a los 500 positivos por 100.000 habitantes. Por ello, se decidió restringir las reuniones a un máximo de 50 personas y los eventos a un tope de 500. Además, los restaurantes no podrán aceptar clientes pasadas las 22,00 horas.

Alemania continúa en máximos de incidencia acumulada -263,7 casos por cada 100.000 habitantes- tras notificar otros 48.640 infectados y el Gobierno se mostró partidario de endurecer medidas para hacer frente a esta cuarta ola. Así, el ministro de Sanidad, Jens Spahn, considero necesario «no descartar» parones parciales de la vida pública.

Y es que la situación es preocupante en Europa, donde, según la OMS, la semana pasada se notificaron casi dos millones de contagios, «la mayor cantidad en una sola semana desde que comenzó la pandemia», y 27.000 muertos.