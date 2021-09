El Real Ávila se lo tiene que creer

Aún queda mucho por delante, «es demasiado pronto» para sacar conclusiones, pero el Real Ávila afronta el desplazamiento de este domingo con la sensación de que puede suponer algo más. Espera –17,00 horas– en los Campos del CILa Amistad uno de los equipos llamados a estar en la pelea de la zona alta, el Palencia CF, «un equipo muy bueno», con jugadores contrastados –Carpio, Guille, Garban o Fer– en la categoría, de transiciones rápidas y de calidad, que llega de perder ante el Mirandés B pero que en su campo se llevó por delante al Astorga. Se habría llamado a la prudencia en otras ocasiones, pero Borja Rubiato llama a la ambición. Porque así quiere que sea su equipo, ambicioso. Quiere que los suyos «se lo crean». Y qué mejor escenario que ante un Palencia que apunta alto.

«Vamos con todo» anima Rubiato a los suyos para conseguir un triunfo que podría servir al vestuario «a creérselo».Porque el de Santa María del Tiétar ve en Palencia la oportunidad de sumar una de esas victorias «que ayudaría a reforzar aún más lo que estamos haciendo». Las sensaciones, semana tras semanas y aunque aún el equipo debe mejorar en muchos de sus aspectos, «son cada día mejores». Hay que aprovechar la cresta de la ola. «Somos un equipo con mucho potencial, con jugadores jóvenes, con jugadores a los que les ha tocado vivir un rol que hasta ahora no habían vivido, unos que se asoman por primera vez al fútbol profesional, otros que venimos de no haber cumplido los objetivos... Es un año en el que si como conjunto asentamos una base de identidad podemos hacer grandes cosas. Pero debemos confiar en lo que estamos trabajando» señala el técnico encarnado, convencido de los mimbres «para disfrutar cada domingo». Yde momento se está disfrutando del equipo.

No podrá contar con Llorián y Ribe, sancionados, y sigue de baja Camilo, pero una de las buenas noticias estaría en el regreso de Sito. «Estará para ser uno más». No le preocupan los nombres. «Todos nos están dando el mismo nivel. Los titulares lo dan todo pero en los cambios el nivel del equipo no baja».