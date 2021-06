El Gobierno reforzará las competencias del Incibe

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, señaló hoy en León que una de las prioridades del Gobierno central es reforzar las competencias del Instituto Nacional de Ciberseguridad a través de los fondos del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, en un momento en el que la ciberseguridad “tiene creciente importancia”, después de que “la digitalización se ha acelerado exponencialmente como consecuencia de la pandemia”. De esta manera, el Instituto atendió desde el inicio de la pandemia 150.000 intervenciones, lo que supuso un incremento del 23 por ciento respecto a 2019, como informa Ical.

Así lo apuntó este lunes Nadia Calviño durante su visita al centro, situado en la capital leonesa, para “conocer al personal y ver cómo evoluciona la ciberseguridad, también con la influencia de la pandemia”, así como para mantener un encuentro con autoridades locales y regionales, tras lo que mantendrá una charla coloquio con estudiantes de la Universidad de León y, finalmente, se reunirá con empresarios de toda la Comunidad.

Calviño puso de relieve el “fuerte compromiso” del Gobierno de España” con Castilla y León y con León, así como la apuesta del Ejecutivo por “reforzar el Incibe y el ecosistema de empresas ligadas a la ciberseguridad”, un ámbito al que se refirió como “muy importante para el futuro”.

En este sentido, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital se refirió al Plan de Choque del Gobierno, que hará un esfuerzo por “reforzar la ciberseguridad”, para lo que “Incibe es un agente fundamental para todo el despliegue y refuerzo de capacidades del país”, ya sea en términos de formación, desarrollo del ecosistema empresarial y atracción y formación del talento como “en todos los elementos que han venido formalizando la labor de Incibe y que se seguirá reforzando gracias a las inversiones Plan de Recuperación”.

Nadia Calviño recordó que desde el Gobierno central, el autonómico y la ciudad de León se vivió con “mucha ilusión” la candidatura de León para albergar el Centro Europeo de Ciberseguridad, “que se apoyó sin fisuras”.

No obstante, a pesar de no haber logrado contar con el Centro, la ministra expuso que “eso no quiere decir que no se crea que Incibe tenga un papel fundamental”, ya que “será un centro espejo del que albergará Rumanía”, ya que el Insitituto “es considerado uno de los centros de ciberseguridad con más prestigio y más respetado a nivel europeo”.