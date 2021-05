"No nos compete llegar a un pacto de gobierno en la Junta"

El presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, aseguró que las conversaciones con el Partido Popular para alcanzar un pacto de gobierno en la Junta de Castilla y León no se han reactivado, si bien afirmó que “no tenemos ningún tipo de prisa” porque “no nos compete a nosotros, no es nuestra responsabilidad llegar a ese pacto de gobierno” y generar “esa certidumbre que entendemos que nuestra Comunidad precisa y necesita”.

Budiño, tomando las palabras pronunciadas por Alfonso Fernández Mañueco de que son “unas negociaciones sosegadas y serenas”, precisó que “nosotros somos un partido muy sosegado, muy sereno”, y recalcó que “nuestra predisposición es la misma y seguimos trabajando igual. Nuestro procurador sigue siendo igual de reivindicativo y lo va a seguir siendo. Ahora bien, nuestra puerta, dentro de esa sensatez y esa reivindicación para Ávila, sigue abierta, pero no nos compete a nosotros esa llamada, o esa reactivación de las conversaciones”. Y agregó que “ellos manejan sus tiempos y sus plazos”, por lo que mostró su “máximo respeto”.

Budiño insistió en que las últimas semanas “no ha habido ningún tipo de acercamiento mas allá de la actividad institucional y administrativa”, e insistió en que “tampoco nos compete a nosotros, ni nos quita el sueño esa posibilidad de acuerdo”. De igual modo, recalcó que “tenemos claro que no vamos a entrar en mercadeos, ni de despachos ni de pasillos ni de últimos acuerdos previos en las Cortes… Creo que en Castilla y León se necesita una política más responsable, un gobierno de certidumbre”, y apuntó que “a día de hoy entendemos que el equipo de gobierno autonómico no tiene ese sustento parlamentario y creo que es preciso que lleguen esos acuerdos, con Por Ávila o con otras formaciones que tengan representación en las Cortes” porque “es necesario por el bien de toda la Comunidad”.

En cuanto a la posibilidad de que haya unas elecciones anticipadas, Budiño señaló que “el olfato me dice que precisamos una certidumbre política, precisamos que se priorice siempre esa normalidad que ahora se tiene que tener institucional para afrontar todas las medidas que pide la Comunidad y que piden los ciudadanos, y que pasa sobre todo por la vacunación masiva. Y esas actuaciones se deben desarrollar desde un gobierno unido y con futuro”. En este sentido, Budiño puntualizó que “en palabras del presidente nos dijo que la Junta de Castilla y León tiene un acuerdo formal y sólido; ahora bien, esperemos que esa formalidad del equipo autonómico también se traslade a la actividad parlamentaria, que es donde nosotros tenemos representación. Y mi olfato me dice que a lo mejor esa estabilidad parlamentaria no es tal como a lo mejor se percibe desde Valladolid”. Con lo cual, finalmente, Budiño hizo “un llamamiento a esa estabilidad, a esa normalidad, y a las personas que le compete darla, que busquen vías”.