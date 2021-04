«Mostré que con lo que tengo, lo hago muy bien»

Aragón será el punto de partida. En el circuito de Motorland, el 21-23 de mayo, está previsto el inicio del Campeonato del Mundo Supersport 300 si nada vuelve a torcerse en un calendario con pruebas ya aplazadas –Estoril debía haber sido el inicio del campeonato el 7 de mayo– y a la espera de nueva fecha.Pero sea cuando sea, Víctor Rodríguez, el joven piloto de Piedralaves, llegará preparado al inicio de una temporada 2021 en la que ya ha tenido una primera toma de contacto ‘real’ con lo que le espera. Fue en los test oficiales celebrados recientemente en el Circuit de Barcelona -Catalunya y de los que el piloto de Accolade SMRZ Racing regresó «muy contento». En todo momento estuvo en el top-7 de los mejores tiempos –7º, 5º, 6º y 6º en las cuatro tandas, en las que llegó incluso a rodar segundo– en lo que fue una gran jornada para un piloto más de ritmos que de ‘poles’. «Tanto el equipo como yo hemos dado un paso adelante respecto al año pasado» valora el abulense. «De no llegar a hacer el año pasado una vuelta rápida o empezar el 20º, a estar entre los primeros. El salto es grande» vislumbra el de Piedralaves.

«Soy un piloto al que le cuestan hacer vueltas rápidas, aunque gane carreras. Aún así han sido tests que nos han venido muy bien». Fueron dos horas de test dos veces al día. En total ocho horas sobre el asfalto cruciales para afinar monturas y coger el ritmo en la que ya se espera que sea una campaña muy reñida y con no pocos aspirantes. Y en Barcelona se citaron hasta 37 pilotos.

Almería, Jerez o Albacete habían sido algunos de los circuitos en los que ya se había probado con anterioridad el abulense. «Llevamos un mes a tope, no hemos parado». Ahora era otro nivel. Lo hacía con la moto ‘oficial’ –hasta ahora lo hacía sin el chasis ni el motor oficial que llevará este curso 2021– con la que aspira a competir por el título en este Campeonato del Mundo de Supersport 300. «El primer día tuvimos unos pequeños problemas con el chasis. Además tuve una pequeña caída. Fue un simple arrastrón por ir al límite. Pero gracias a esa caída, por así decirlo, pusimos otro rumbo a la moto y conseguimos una puesta a punto con la que fui muy cómodo. Aún nos queda por sacarle aún más.En curva soy de los más rápidos pero en recta el motor sufre un poco.Estamos ahí.Mi parte y la parte del equipo están perfectas. Queda que Kawasaki se ponga las pilas» comenta el abulense, que tiene claro que «enseñé a todo el mundo que con lo que tengo lo hago muy bien».

Una jornada en la que algunos de los pilotos, como el turco Sofuoglu (Biblion Yamaha Motoxracing), que lideró la tabla de tiempos combinada de las dos jornadas, «estuvo probando una especificación nueva que ahora mismo no está homologada. Su tiempo no sería válido» comentaba el abulense en una sesión en la que algunas de las motos no iban limitadas. «Si quitas esas motos que están probando evoluciones o especificaciones que no están homologadas, nuestro resultado es mucho mejor» explicaba el abulense, sexto de la combinada y que entiende que «estamos haciendo un buen trabajo que está dando sus frutos». Aún queda tiempo por delante hasta que comience el Mundial, pero se siente preparado. «Esperaba dar un paso adelante, pero no el que hemos dado. Hemos despejado muchas dudas»