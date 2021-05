"Inviable" la reapertura de parques infantiles

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, pasó a la Junta de Castilla y León la responsabilidad de la reapertura de los parques infantiles de la ciudad, ya que la obligación de desinfectar estos espacios a diario hace que, “en la situación económica del Ayuntamiento, es una medida que es inviable afrontarla de una manera responsable”.

Así, ante la pregunta formulada por el PP sobre cuándo se abrirán los parques infantiles de la ciudad, instó a los ediles populares a que “hablen con sus hermanos mayores de Castilla y León, y que también normalicen las exigencias que transcriben en su normativa a los ayuntamientos”. Budiño afirmó que “aquí tenemos que poner todos de nuestra parte. Si hacemos una normativa que a ayuntamientos como el nuestro le cuesta un importante esfuerzo económico el poder desarrollarla, y además no percibimos esas ayudas de la Junta de Castilla y León, pues parece mentira que el partido que ahora gobierna en la Junta tenga esa premura”. Así, pidió a la Junta que “reduzca esas exigencias a los ayuntamientos, y a partir de ahí trabajaremos todos de forma conjunta, por supuesto salvaguardando la integridad de todas las personas”.

Y añadió que “podemos hacer como otros ayuntamientos, que a lo mejor las abren y no desinfectan, pero nosotros si tomamos una medida es para cumplirla”. Y precisó que “si vamos a abrir y no vamos a poder cubrir, como no va a poder ser económicamente, porque tampoco llegan ayudas ni del Gobierno central ni autonómico para poder cumplir esas políticas, lo más responsable es mantenerlos cerrados”.

Cuestionado sobre el uso que se está dando ahora a esas zonas infantiles, a las que está acudiendo gente a pesar de estar clausuradas, Budiño indicó que “entramos en la disyuntiva de la responsabilidad de las personas”, y agregó que “el Ayuntamiento está para disponer, para poner todo a disposición de los ciudadanos, les informa, les aconseja, se les traslada la normativa vigente en materia sanitaria, ahora bien, las personas ya somos todas responsables y consecuentes con lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y cómo se debe hacer, y a partir de ahí debemos hacer un llamamiento a la responsabilidad, pero no podemos ir todos los días cerrando los parques con las cintas, no podemos perseguir a las personas”. No obstante, puntualizó que “tiene que empezar a trasladarse cierta cordura y certidumbre política, y ahí nos sumamos todos. Comunidades autónomas, ayuntamientos y, por supuesto, Gobierno central. Que vayamos todos de la mano, que el ciudadano sepa lo que puede hacer y lo que no puede hacer, igualmente que ajustemos la normativa a las circunstancias que ahora mismo están imperando”. Y añadió que “si hay muchos padres haciendo uso de esos espacios y no ha habido ningún rebrote, a lo mejor es que esa medida de la Junta es exagerada, o no se ciñe a la realidad de esos parques, con lo cual apelamos al sentido común, pero nos tenemos que ajustar a la normativa vigente”.