La Cebrereña no tuvo opciones

Salamanca B.

Daniel; Luis Martínez (Elías, 72´), Willy (Marcelo, 83´), Martín, Nico López, Lauren (Guareño, 72´), Fernando, Antonio Alemán (Oumar, 66´), Denilson, Ibra (Kever, 66´) y Amis.

Cebrereña.

Garrosa; Garri, Pichu, Titi, Ruba, Fer, Grillo, Pakato (Manu de los Reyes, 29´(Dani del Olmo, 79´)), Manolo (Álex Rubio, 79´), Sebas y Guille (Pedro Gutiérrez, 71´).

Árbitro.

Gómez Esteban .

Tarjetas amarillas a Willy, Lauren; Fer, De los Reyes yGrillo. Tarjeta roja a Juanma (44´, banquillo) y Fer (2A, 57´).

GOLES.

1-0 (1’). Lauren. 2-0 (38’). Nico. 3-0 (68’). Amis.

INCIDENCIAS.

Encuentro correspondiente a la primera jornada de la segunda fase, disputado en las pistas del Helmántico.

Derrota clara para una Cultural y Deportiva Cebrereña que en feudo del Salamanca CF UDS B no dio una derechas, pues comenzó encajando un gol cuando apenas se había disputado un minuto de partido que lo obligó a jugar a remolque y posteriormente, cerca del descanso, un segundo que lo dejaba contra las cuerdas. No sólo eso, al poco del reinicio se quedaba en inferioridad numérica y eso significaba la sentencia más allá de que el filial salmantino anotara después un tercer tanto.

La segunda fase por la permanencia en Tercera División no comenzó nada bien para una Cultural Deportiva Cebrereña que saltó a los anexos del estadio Helmántico en busca de los tres primeros puntos pero que lo que se encontró fue con un gol en contra cuando apenas habían transcurrido unos segundos de partido. Antes de cumplirse el minuto dos y cuando todavía muchos aficionados no se habían aposentado en sus respectivas localidades, en la que era la primera llegada a portería rival, el local Lauren sorprendía a todos los presentes y adelantaba a los salmantinos en el marcador con un tempranero gol que colocaba el resultado muy cuesta arriba a las primeras de cambio. El tanto encajado dejó a los abulenses medio groguis y de hecho a Pepe García se le vio bastante nervioso dando indicaciones desde el banquillo a un grupo que tardaría en rehacerse del mazazo recibido pues hasta superado el ecuador del primer periodo no conseguiría responder. Hasta entonces el filial salmantino dominó la posesión de la pelota con bastante suficiencia y ejerció el control territorial sin apenas desgaste físico y con mucha solvencia. De hecho al filo del cuarto de hora Willy bien pudo hacer el segundo gol local, pero no estuvo del todo afortunado y su remate se quedó en una ocasión peligrosa pero sin transcendencia en el marcador. Poco antes de llegar a la media hora de juego la Cultural y Deportiva Cebrereña consiguió estirarse por primera vez con peligro real de gol y Ruba estuvo muy cerca de marcar. La jugada peligrosa animó a un equipo visitante que a partir de entonces tendría mayor presencia en campo y área salmantina. Así y poco después de que debutase en juvenil Manu de los Reyes en sustitución de un lesionado Pakato, la Cebreña volvió a llenar de inquietud al once local, que de nuevo se salvó del empate por la falta de definición de su oponente. Sin embargo, cuando mejor estaba jugando el conjunto abulense, el Salamanca B aprovechaba una jugada aislada y Nico López hacía el segundo. Un gol psicológico poco antes del receso que dejaba a la Cebrereña en una situación ciertamente delicada.

A la vuelta de los vestuarios los culturalistas reiniciaron el juego muy fuertes y buscando recortar distancias no tardaron en acumular acercamientos al área rival e incluso tuvieron una buena en un disparo lejano de Sebas que se fue por muy poco. Sin embargo, poco más tarde Fer veía una cartulina roja y el partido queda prácticamente sentenciado pues con uno menos conseguir algo positivo se antojaba imposible. Así fue porque a partir de ahí los locales dominarían con puño de hiero sin dejar opciones a una Cebrereña desmoralizada y consciente de su inferioridad. Ya superada la hora de partido el filial salmantino haría el tercero de la tarde por mediación de Amis y poco más tarde en las filas visitantes debutaría otro juvenil como Pedro del Olmo, pero para entonces el choque carecía de interés.