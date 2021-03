El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Ávila, José Ignacio Paradinas, aseguró que aunque “es un paso más, es el más definitivo de todos”. Paradinas precisó que “en este largo camino instalar el servicio de Radioterapia en Ávila, es un paso más que significa el compromiso de la Consejería de Sanidad para instalar este servicio aquí en Ávila”. Paradinas recordó que la empresa tiene quince días para firmar el contrato y un mes para comenzar las obras y estos casos, “como la empresa es la más interesada en empezar cuanto antes y hacer las obras cuanto antes pues probablemente se puedan acortar los plazos y las obras puedan comenzar un poco antes. Y luego tenemos ocho meses de ejecución de la obra, que es el plazo máximo establecido, y muy posiblemente la empresa lo pueda acortar, con lo que antes de fin de año podemos tener el bunker realizado”.

A su vez, también recordó que la Dirección General de Infraestructuras Sanitarias de la Junta “se ha comprometido con nosotros a que durante estos meses de construcción del búnker se va a hacer la licitación y adjudicación del acelerador lineal, con lo cual sólo quedaría hacer las pruebas necesarias y empezar a funcionar, porque el equipo sanitario ya está funcionando en el Hospital de Salamanca, que es el hospital de referencia, con lo cual es una muy buena noticia”.

Al mismo tiempo, valoró el “mérito” de realizar esta adjudicación “sin haberse paralizado con esta pandemia que nos asola”.

“Ahora hay cruzar un poco los dedos porque en todas las obras puede pasar cualquier acontecimiento no previsto, incluso una desgracia, que no es previsible porque es un edificio que está construido, en el que hay que hacer ese bunker de hormigón para evitar el tema de las radiciones, y todos los servicios e instalaciones”, pero confían en que eso no suceda. “Hay que ser un poco optimistas”, puntualizó Paradinas.

Finalmente, reconoció que “es la culminación” de todo un proceso, porque “mientras eran proyectos, eran memorias, eran cosas reversibles, pues siempre hay la posibilidad de una paralización, pero una vez que se adjudican las obras de 1,6 millones de euros y que hay una empresa, es cuestión del tiempo que se tarda en ejecutar una obra, pero no más”. Y reconoció que hasta el momento, en esta última fase del proyecto, se ha cumplido todo “de una forma rigurosa y seria”.