Carla Jiménez y Álvaro Monfort prometen relevo

El atletismo abulense tiene futuro asegurado para los próximos años. Lo lidera Andrea Jiménez, una ‘veterana’ de apenas 19 años que ya sabe lo que es competir en el Campeonato de Europa Absoluto en Pista Cubierta con la SelecciónEspañola, pero tras de sí ya aparecen quienes quieren seguir su estela. Bien es cierto que el salto de la atleta del Playas de Castellón a la categoría Sub’23 dejó al atletismo abulense huérfano en un último Campeonato de España Sub’20, sin candidatos a un medallero al que Andrea ha ‘malacostumbrado’ a todos. Sin embargo un paso más atrás vienen apretando fuerte. Carla Jiménez, Álvaro Monfort, Eduardo Jiménez, Juan Lucas de la Fuente, Ryan Barcala... Llegan a partir de la Sub’18, muchos de ellos desde la velocidad y el medio fondo, disciplinas antes poco habituales en la ciudad amurallada pero que en los últimos años parecen las predilectas. El cambio de tendencia pero también una mayor preparación de los entrenadores tanto del Club Puente Romanillos como del Club Atletismo Ecosport lo han hecho posible. El atletismo abulense corre de la mano de unas generaciones prometedoras.

Volvió a quedar patente hace apenas unos días en Barcelona, en el Campeonato de España Sub’18 de Pista Cubierta. Una jornada que suponía el debut en la categoría tanto de Carla Jiménez como de Álvaro Monfort. Era su estreno, pero ni el ser los pequeños del campeonato ni el cambio de distancia les pasó factura. Porque si el 2020 acabó para ellos subidos en el podio, el 2021 ha comenzado de la misma manera para ambos. Por algo será.

«Es algo que llevaba persiguiendo durante muchos años» dice Carla Jiménez Sanandrés (Club Puente Romanillos) sobre sus últimas medallas. «Empecé en el atletismo desde muy pequeña. Llevo diez años persiguiendo estos sueños» valora en el que es su mejor momento desde que compite. Sorprendió a todos Carla Jiménez en la temporada 2020 cuando se proclamaba campeona de España Sub’16 al Aire Libre en los 1.000 metros lisos en Granollers. Poco después volvía a subir al podio en Madrid, en esta ocasión para colgarse el bronce en el Campeonato de España Sub’16 en Pista Cubierta. Era su última prueba en la categoría. En Barcelona tocaba dar el salto a Sub’18 y hacerlo en este caso de la mano de los 1.500 metros lisos. «Me noté rara. He pasado de los 1.000 metros a los 1.500. Era una prueba nueva para mí y encima en un Campeonato de España. Me resultó extraño pero al final descubrí que es una prueba distinta en la que se puede disfrutar igual».

Carla Jiménez y Álvaro Monfort prometen relevo - Foto: Isabel GarcíaToca elegir distancia. «Me encuentro entre los 800 y los 1.500 metros. Me gusta mucho esta última porque no es una prueba ni larga ni corta. Además a nivel mundial está muy bien vista. Los 800 es más explosiva, más de velocidad» explica ante la que mejor se puede adaptar a sus condiciones. Aún tiene tiempo para comenzar a perfilar por donde corre su futuro. «Ahora lo esencial es disfrutar» tiene muy claro, aunque «en unos años me gustaría llegar a representar a España. Es un sueño que estoy dispuesta a perseguir».

Será cuestión de «trabajo, esfuerzo y mucha ilusión» como lleva aplicando hasta ahora junto a su entrenador, una figura a la que pone de relieve en todo este proceso. «En los triunfos de los atletas está detrás el esfuerzo de los entrenadores y las personas que rodean a los deportistas». Un dúo que Carla Jiménez forma con Rubén Muñoz y Álvaro Monfort con Julio Alberto. «La medalla es prácticamente suya» explica en este caso Álvaro Monfort, atleta del Club Atletismo Ecosport, después de hacerse con la medalla de plata en los 800 metros lisos en el recién disputado Campeonato de España Sub’18 en Pista Cubierta. Como en el caso de Carla Jiménez ya cerró el 2020 de forma prometedora. Si en el Campeonato de España Sub’16 al Aire Libre lograba el bronce en los 1.000 metros lisos, en el de Pista Cubierta alcanzaba la plata. En este inicio de 2021 no ha hecho sino darle continuidad.

«Después de la covid-19, desde el confinamiento, ha sido acudir al Campeonato de España y ganar medalla en todos» reconoce el atleta del Ecosport, sincero ante todo. «No era lo esperado. Es verdad que detrás hay mucho trabajo, muchos entrenamientos pero no me lo esperaba. En Granollers –Sub’16 al Aire Libre– lo que buscaba era entrar en la final. Quedar quinto ya me parecía un buen puesto». Fue tercero. «Fue ahí cuando me lo empecé a tomar más en serio». Así llegó la plata posterior en Madrid en el Sub’16 en Pista Cubierta. Sin embargo en este 2021 tocaba salto de categoría. En Barcelona no buscaba las medallas. «Mi objetivo era pasar a la final. Es mi primer año en Sub’18 pero al final quedé segundo». Sonríe Álvaro en una puesta en escena en la categoría que le anima a seguir trabajando duro aunque sin expectativas, «porque luego es cuando te llevas el estacazo».

Antes lo hacía en los 1.000 metros lisos, a partir de ahora lo hará en los 800 metros. «No me ha costado mucho adaptarme a la distancia. En Sub’16 siempre hacía el 1.000 y el 600. Es verdad que en la categoría hay gente mayor con buenas marcas, que yo soy de primer año, pero al final en los campeonatos hay que demostrarlo».

Con estos resultados en la mano reconoce que el 2021 se mira de otra manera. «Te hace planteártelo de manera más seria aunque no me preocupa en exceso. Soy de primer año y es cuestión de seguir entrenando como siempre, aprendiendo» aunque con un reto muy interesante, el Campeonato de España Sub’18 al Aire Libre en el mes de julio. Como Carla Jiménez, su objetivo. Quién sabe si un podio les pudiera abrir la puerta del Campeonato de Europa. «Eso ya serían palabras mayores». Paso a paso. Aún tienen mucha pista por correr.