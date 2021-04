NNGG defiende el legado histórico y la unidad de la región

Las Nuevas Generaciones del PP (NNGG) y el Partido Popular de Ávila defendieron este viernes, fiesta de Castilla y León, el legado histórico y la "unidad" de la comunidad. El Mercado Grande fue escenario de la lectura un manifiesto de compromiso con la región, un texto leído por Víctor Hernández, vicesecretario de Acción Política de NNGG de Ávila, al que le siguieron la lectura de algunos artículos del Estatuto de Autonomía y de la Constitución Española y la entrega de algunos ejemplares. Hernández, que estuvo acompañado por varios cargos de la organización juvenil y de la formación popular, trasladó que desde NNGG "estamos orgullosos del legado histórico de Castilla y León y defendemos una comunidad unida y que ejerce su derecho al autogobierno con responsabilidad", para apelar después al "ímpetu y el arrojo de los comuneros" en el compromiso de "seguir trabajando por una región más próspera donde los jóvenes no se tengan que ir". Además, el vicesecretario de Acción Política abogó por dejar una Castilla y León "mejor, si cabe, a las generaciones venideras", y no dudó en ensalzar a los personajes y hechos históricos que han salido de esta tierra como "el primer Parlamento del mundo o la Ley Perpetua, firmada en Ávila hace 501 años y germen de las constituciones modernas". "Castilla y León siempre ha estado a la vanguardia no solo de España sino de Europa" y "hoy lo vemos con el ritmo de vacunación y el esfuerzo de los ciudadanos", señaló.

El vicesecretario de Política Municipal del PPCyL, Héctor Palencia, también tomó la palabra en el día festivo para destacar que cuando se cumplen 500 años de la derrota comunera en la que "Ávila tuvo mucha importancia", "el espíritu liberal de los comuneros sigue vivo", con principios como "anteponer el bien común al individual, la participación más activa del pueblo en las Cortes o la reivindicación del municipalismo". En este sentido, explicó que si otros años destacarían a la comunidad como "cuna del castellano, los altos niveles en educación o por la implantación de la Ley de Dependencia, este año estamos especialmente orgullosos de nuestros paisanos tanto a nivel individual como colectivo en cuanto a su respuesta frente a la pandemia", subrayó Palencia, quien en este día también quiso acordarse "de los que ya no están con nosotros".

Junto a esta celebración, el PP y NNGG aprovecharon la mañana (lo harán también el domingo) para recoger firmas para que el Centro Universitario de la Policía Nacional tenga su sede en Ávila, ciudad "acogedera y referente en formación policial". Pese al anuncio del Ministerio del Interior de que así será, Víctor Hernández afirmó que "se quedará en el aire, como acostumbran", y "hasta que no lo veamos plasmado en un papel seguiremos dando la batalla" porque "es una cuestión de todos", dijo.