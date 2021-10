Tres puntos para quitarse todas las dudas de encima

Llegó donde ‘menos’ se esperaba, en La Eragudina y ante unAtlético Astorga tan apurado como el Colegios Diocesanos. Confiaba el equipo de Jorqués en su feudo para resolver los problemas que, como en el caso de la Arandina, comienza a tener el equipo en un inicio de temporada tremendamente irregular que les ha llevado a la zona de descenso, un lugar sombrío del que han salido los de Somoza con uno de esos triunfos que debería servir a los del Sancti Spíritu para quitarse de encima las dudas y las malas sensaciones que desde el comienzo de la temporada les atenazaban.

Tras las derrotas ante La Virgen del Camino, Santa Marta y Numancia B, pero no menos el empate frente al Ciudad Rodrigo, el conjunto colegial necesitaba reencontrarse en todos los aspectos, necesitaban volver a ser lo que siempre fueron, un equipo sólido, serio y eficaz. En un escenario como La Eragudina elColegios Diocesanos UCAV recuperó su mejor versión. Se demostró así mismo que puede. Ahora debe seguir haciéndolo. No es una cuestión de resultados, que pueden o no llegar, sino de fútbol, ideas, sensaciones... Ya las han encontrado.