Terleira ‘se convoca’ ante La Bañeza

David Terleira quiere estar ante La Bañeza. Se perdió el pasado duelo ante el Salamanca B, pero el delantero, capitán y pichichi de la Cultural Deportiva Cebrereña no está dispuesto a perderse el encuentro ante los leoneses. Ni siquiera aunque pueda suponer un empeoramiento de su lesión en la rodilla. «Quiero jugar el domingo» deja muy claro el jugador culturalista, que ya ha demostrado en más de una ocasión su compromiso con el equipo. Lo pasó mal cuando tuvo que ver a los suyos desde la ‘barrera’ en dos meses eternos (2018-19) en los que tuvo que parar por precaución ante unos problemas de salud. Ahora, como entonces, no está dispuesto a sufrir en la grada, quiere estar en el césped, pese a las consecuencias que pudiera tener.

Se caía el delantero de la convocatoria para el primer partido de esta segunda fase ante el Salamanca B por unos problemas en la rodilla que ya tienen diagnóstico, aunque de momento no tienen ni plazo ni tratamiento. Desgarro en el menisco, pinzamiento en la interlínea femorotibial y bursitis ha sido el diagnóstico que recibía el abulense estos días. El cuánto podría ser la duración de la baja lo desconoce de momento. «Eso querría saber yo, para cuanto» comenta el jugador. «No me han dado plazos pero quiero jugar el domingo» comenta en una decisión que podría, y no hay que ocultarlo, agravar su lesión, provocando, entre otras cuestiones, la rotura total del menisco. Sin embargo, quiere estar con los suyos este fin de semana. «Quiero jugar este domingo y la semana que viene ir a Valladolid a ver a un físio. A partir de lo que me diga así haré».

Ha trazado ya su plan el pichichi de la fase regular en el Grupo VIII de Tercera. Sus 17 goles lo han sido todo para un equipo que ha marcado 18 tantos. Está clara la importancia del delantero culturalista en el caudal ofensivo de los cebrereños, que se están jugando una permanencia en la que el margen de maniobra es especialmente pequeño. En un grupo de 11 equipos, únicamente cuatro obtendrán el premio de la salvación, ahora mismo a una distancia de 5 puntos, los que les distancian del Santa Marta.