Ávila deriva 200 garrapatas para su estudio en Salamanca

En lo que va de año, las garrapatas no han dado especiales problemas sanitarios en la provincia de Ávila. Según fuentes del Servicio Territorial de Sanidad, hasta septiembre se produjeron sólo 10 consultas por picadura/mordedura de garrapata y ninguno derivó en hospitalización, es decir, en todas se produjo el alta sin incidencias. Ahora bien, hay que tener en cuenta que estos parásitos de color marrón oscuro pueden traer consigo no pocas reacciones alérgicas y enfermedades que pueden ser especialmente problemáticas y que, en años pasados, han derivado incluso en fallecimientos (también en la provincia de Ávila).

Precisamente en prevención y por el miedo que se tiene a las garrapatas no es de extrañar que, pese a que no haya habido muchas consultas, sí se ha producido desde Ávila una derivación a la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca para estudiar si tienen algún tipo de patógeno de «nada menos que 205 garrapatas». Más de dos centenares de ejemplares recogidos «desde junio (cuando su presencia es mayor) hasta la penúltima semana de octubre». Así lo asegura Luis González Maroto, jefe del servicio territorial de Sanidad, a Diario de Ávila. 205 ejemplares en los que eso sí no se halló rastro de enfermedad, pero nunca está de más vigilar. Y es que son 10 las consultas, el resto «es que te las lleva la gente al centro de salud».

