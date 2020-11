Arenas pelea contra lo desconocido

El piloto español Albert Arenas (KTM) intentará coronarse este domingo como nuevo campeón del mundo de la categoría de Moto3 del Mundial de Motociclismo, que se cierra en un trazado desconocido para muchos como es el de Portimao, escenario de un Gran Premio de Portugal que también debe definir el título de Moto2, con el italiano Enea Bastianini (Kalex) como el mejor colocado por delante del británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0,0).

El Autódromo Internacional del Algarve, que echará el telón a la temporada 2020, es un trazado nuevo en el calendario y que se encargará de dictaminar los nuevos ‘reyes’ de las dos categorías más pequeñas, una vez que el español Joan Mir (Suzuki) no falló en su primera ‘bola de título’ en la segunda carrera celebrada en Cheste (Valencia).

Al balear ahora se le quiere unir el gerundense Albert Arenas, que tendrá que lidiar con la presión de ser el que llega en cabeza en Moto3, un campeonato muy imprevisible por sus carreras siempre apretadas y que dominó en su principio.

El piloto del equipo de Jorge Martínez ‘Aspar’ llega a Portugal con ocho puntos de ventaja sobre el japonés Ai Ogura (Honda), al que superó en la segunda cita en Cheste donde se impuso el italiano Tony Arbolino (Honda), el tercer aspirante con serias opciones ya que su triunfo le situó a 11 puntos de Arenas.

El español, al menos, es el que mejor puede manejar las matemáticas para proclamarse quinto campeón nacional de la categoría tras Maverick Viñales, Álex Márquez, Joan Mir y Jorge Martín. Ganar o ser segundo, algo que no hace desde la segunda prueba en Austria cuando sumó su tercera victoria y su último mejor resultado, le garantiza la corona, y a partir de ahí ya dependería de un enorme pelotón de rivales con la presión de subir al podio y no se lo pondrán fácil.

Por su parte, en Moto2, los candidatos son tres, aunque el italiano Marco Bezzecchi (Kalex) está a 23 puntos y necesita una carambola bastante más complicado. El líder es su compatriota Bastianini, que no ha desaprovechado las dos malas carreras de su más inmediato seguidor, el británico Sam Lowes.

Finalmente, en MotoGP, la principal atención es ver si habrá un récord de un décimo corredor distinto que gane esta temporada, para provocar el desempate existente con la campaña 2016, y si Suzuki podrá lograr la ‘Triple Corona’, ya que, después de conquistar el Mundial de Pilotos con Joan Mir y el de Equipos, le queda el de Constructores.