Ruiz pide aprovechar fondos europeos para la agroindustria

El nuevo presidente de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis), Pedro Ruiz (Pago de Carraovejas), apostó ayer por aprovechar los ingentes recursos que llegarán desde la UE para impulsar el desarrollo del sector y su proyección nacional e internacional. «Hay mucho dinero de Europa y estaremos muy cerca para intentar que todos estos fondos nos ayuden», dijo. Pedro Ruiz, que relevó ayer en el cargo a Beatriz Escudero durante la celebración de la Asamblea Anual de Vitartis de forma telemática, defendió el «arraigo y el compromiso con nuestra tierra y nuestra gente» y apostó por mantener a la industria agroalimentaria como «seña de identidad» de Castilla y León y «motor» de desarrollo y bienestar social.

En este sentido, destacó que seguirá con la cultura colaborativa y el trabajo con la Administración regional y los principales grupos económicos de interés, para anunciar que iniciará de inmediato una ronda de contactos con todos ellos. El alto ejecutivo incidió en que proseguirá con el plan estratégico bajo los objetivos de la competitividad y la responsabilidad, porque, dijo, tienen «muy claros» los valores de Vitartis, a los que no renunciarán. Asimismo, constató que tienen un importante reto por delante tras una año marcado por la pandemia, y recalcó que crearán un comité de expresidentes de la asociación, «con quienes ya me he reunido para solicitar su apoyo y a los que agradezco muy sinceramente su disponibilidad, porque es importante saber de dónde venimos para encarar mejor el futuro».

Pedro Ruiz también se refirió al importante papel desempeñado por todo el sector durante los peores momentos de la pandemia, para subrayar al respecto la «gran importancia» de la colaboración entre los diferentes actores de la cadena de valor, como viene insistiendo Vitartis desde su fundación, así como su «carácter de sector esencial». En este sentido, anunció que, «dando continuidad al trabajo realizado hasta ahora en Vitartis», propondrá a la Junta Directiva la elaboración de un plan que «nos permita impulsar la proyección nacional e internacional de la Asociación, con el fin de reforzar nuestra labor de responsabilidad y servicio con los socios, además de explorar nuevas vías de colaboración con otros clústeres y asociaciones de España y de Europa». «Seremos capaces de seguir representando los intereses de la industria alimentaria regional en España, en Europa y en el exterior», dijo.

Por último, dio las gracias a la presidenta saliente a la que calificó como su «inspiradora» y deseó estar «a la mitad de su altura» y «sigamos haciendo muchas cosas y llevando el estandarte que nos ha trasladado». Por su parte, Beatriz Escudero, destacó que su mandato permitió afianzar los pilares estratégicos del sector agroalimentario autonómico y recalcó que durante la pandemia, «las empresas hemos dado una lecciones magistrales a los gobiernos de cómo gestionar crisis».