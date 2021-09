La música militar vuelve a sonar este sábado en Ávila

La vuelta a la normalidad tras los momentos más duros de la pandemia se recupera también para una cita que estaba consolidándose y que hubo de ser suspendida el pasado año, el Encuentro de Unidades de Música del Ejército, que los abulenses podrán volver a disfrutar en forma de conciertos en la tarde de este sábado.

190 intérpretes que pertenecen a cuatro unidades de diferentes cuerpos del Ejército –77 de la Unidad de Música de la Guardia Real, 41 de la Unidad de Música del Regimiento Inmemorial del Rey número 1, 42 de la Unidad de Música del Mando Aéreo General y 30 de la Unidad de Música de la Dirección de Acuartelamiento del Ejército– ofrecerán su música a partir de las 18,00 horas en el primero de los escenarios de la jornada, el Mercado Grande, mientras que 82 de ellos harán lo propio en el Lienzo Norte a partir de las 20,00.

Antes del encuentro que se celebrará en el Mercado Grande, en donde tras el arriado de la Bandera Nacional y el toque de oración por los que dieron su vida por España sonará la retreta militar, tres de las bandas se concentrarán a las 17,00 horas en el Mercado Chico, la plaza Pedro Dávila y la plaza de la Catedral (la Unidad de Música Militar de la Guardia Real estará posicionada en el lugar de la ‘cita’) para desde allí, siguiendo cada una un itinerario por la zona histórica durante el que interpretarán diferentes marchas militares y otras piezas musicales, confluir en la plaza de Santa Teresa.

Finalizada la retreta las unidades saldrán del Mercado Grande por la calle San Segundo.

A las ocho de la tarde algo menos de la mitad de los músicos participantes en la retreta se subirán al escenario del Lienzo Norte para, dirigidos por el teniente coronel músico Armando Bernabéu Andreu, ofrecer un repertorio que llenan las siguientes piezas: la marcha Concert March From 1941, de J. Willians; el poema sinfónico Pilatus, de S. Reineke; la danza Danzas guerreras del príncipe Igor, de A. Borodin; la obertura Guillermo Tell, de G. Rossini; la marcha Al Príncipe de Asturias, de F. Grau; los popurrís Boceto legionario y Recorriendo España, con arreglos de F. Grau; y la fantasía militar El sitio de Zaragoza, de C. Oudrid con arreglos de Grau.

La entrada para este concierto será gratuita, con invitación que puede recogerse en el Lienzo Norte, y de las cuales ayer aún quedaban algunas para ocupar la Sala Dorsal, que se había decidido abrir ante la gran demanda existente.