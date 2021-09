Cuatro heroínas centenarias de Riocabado

Las protagonistas de nuestro homenaje, son y representan, el ejemplo vivo de una de las generciones más sufdridas y castigadas de la reciente historia de nuestro pais», señalaba Nuria Gómez, una de las biznietas de una de las cuatro centenarias homenajeadas en un acto que había organizado el ayuntamiento del pueblo que les vió nacer, Riocabado. «Con su presencia hoy aquí –prosigue afirmando Nuria Gómez– , nos regalan cada día el espejo donde mirarnos y poder comprobar y afirmar, sin ningún género de duda, lo que afortunadamente somos».

De esta forma el ayuntamiento había organizado un homenaje que se llevó a cabo en la iglesia parroquial de este pueblo morañego, a la finalización de la misa a la que acudieron buena parte de los vecinos del pueblo. El ayuntamiento después organizó y refrigerio con el que obsequió a los vecinos y a las homenajeadas.

Las cuatro han pasado la mayor parte de su vida en Riocabado, pero en la actualidad debido a su estado viven en Madrid con algún familiar.

Homenajeadas, todas ellas que han llegado a la edad de cien años, con la excepción de Nicolasa Galindo Sanchidrián, que ha llegará a los cien años el próximo viernes, día 10 de septiembre.

Junto a Nicolasa fueron homenajeadas Petra Alonso Berrón, Victorina Ramos y Amparo Herrero San Segundo. todas ellas de profesión Amas de Casa, pero no labor no era tan simple como puede parecer, porque como recuerda Nueria Gómez. «Fueron las primeras responsables en atender y tener preparado el hogar , la crianza de los hijos, laintendendia de la familia, la ayuda en las faenas del campo, el consuelo de los más pequeños y, para rematar, el desfogue donde se rompían las frusstraciones de sus maridos, en no pocos casos con formar hoy afortunadamente extinguidas».

Nicolasa Galindo, la más joven de las tres tuvo cuatro hijos: Eutiquiano, Guillermo, José y Mari Carmen. Su marido, Andrés.

Petra Alonso es la más veterana de Todos, pues nació el 1 de agosto de 1920. Su marido Horencio y su hija Estrella. Victorina Ramos nació el 2 de diciembre de 1920. Ha tenido cuatro cuatro hijos: Jesús, Josefina, Visi, José M. y M.-. Carmen. Amparo Herrero ha nacido el 8 de mayo de 1921 tuvo trece hijos, aunque le sobrevivieron siete: Matilde, Conchi, M. Cruz, Juan José, Miguel Ángel, Margaritea y Almudena.

Sobre la longevidad de los vecinos de este pueblo hablaba el aldalde del pueblo, Juan Carlos Casillas, que recordaba las palabras del párroco en la homilía cuando decía que esto era debido a las cualidades del agua. El alcalde añadía también una cuestión más que posiblemente entre en juego: la genética