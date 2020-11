El PSOE reclama a la Junta los compromisos en Vicolozano

En un momento en el que las distintas fuerzas políticas miran al Gobierno de la nación tras la publicación de los Prespuestos Generales del Estado, el PSOE de Ávila ha querido hacer lo propio con los compromisos adquiridos por la Junta de Castilla y León en materia industrial que, afirman, siguen pendientes en la provincia. Acompañada por los procuradores Soraya Blázquez y Miguel Hernández, la portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento, Yolanda Vázquez, reprochó a la Junta que, tras la permuta de parcelas efectuada hace un año entre el Ayuntamiento de Ávila y el Instituto de Competitividad Empresarial (ICE) de cara a la materialización del parque de proveedores de la automoción asociado al proyecto de Nissan en su vertiente logística, este organismo que depende de la administración regional "se comprometió a realizar trabajos de urbanización que deberían haber estado finalizados en este 2020 y no se han llevado a cabo".

Vázquez explicó que con lo que queda de año el compromiso "no va a poder cumplirse" y que esa actuación, que estaba pendiente desde el año 2012, con la ampliación del polígono, también comprende "trabajos eléctricos que incluyen una subestación eléctrica" no solo para dar servicio a Nissan, sino "para que pudieran instalarse otras empresas". "Ahora que se habla tanto del Plan Territorial de Fomento de Ávila, si no hay suelo industrial en condiciones malamente se van a poder instalar empresas", remarcó la portavoz municipal, quien reclamó las actuaciones a la Junta, a través del ICE.

Los procuradores socialistas también tomaron la palabra para exigir a la Junta su compromiso con la provincia de Ávila en este caso a través del Plan Territorial de Fomento. Soraya Blázquez anunció que llevarán a la Comisión de Fomento una proposición que incluya los plazos de ejecución del citado plan y Miguel Hernández reclamó actuaciones e inversiones, ya que "de momento solo tenemos lo que a bombo y platillo se teatralizó en la Junta sobre el nacimiento del plan. El papel lo aguanta todo, pero queremos ver que eso se va a cumplir", aseguró el procurador, quien se mostró expectante ante el proyecto de presupuestos de la Junta para ver "qué cantidades se consignan para este ejercicio y los próximos" dentro del plan. De momento, lo que existen son "muchas dudas de que eso vaya a ser una realidad tan pronto", indicó, para recordar "la deuda histórica de la Junta con Ávila en materia industrial".