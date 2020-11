XAV enmienda los presupuestos de Diputación por 5,6 millones

El portavoz de Por Ávila en la Diputación, Alberto Encinar, presentó este miércoles las enmiendas a los presupuestos de 2021 de la institución provincial. Son varias decenas de propuestas que se resumen en general en un incremento de las inversiones por valor de 5,6 millones de euros.

Encinar calificó estas propuestas de «muy ambiciosas» y aseguró que se asientan sobre varios pilares, el primero la inversión, pero de cara a crear empleo de calidad en los municipios, a fijar población y a ayudar a los sectores que peor lo están pasando en el contexto actual de la crisis de la covid-19, con especial atención a la hostelería, al sector agrogranadero y al tercer sector. Con apoyo económico a empresas y emprendedores, también.

Preguntado por ello, Encinar aseguró que de la aprobación de estas enmiendas dependerá su apoyo final a los presupuestos de la Diputación que ya tienen el sí de los otros tres partidos con representación en la Diputación, PP, Ciudadanos y PSOE.

Entrando en materia, Encinar aseguró que se trata de poner en marcha «inversiones para crear empleo de calidad, siempre pensando en que nuestros pueblos no vean mermar ni ayudas, ni beneficios anteriores. Y mucho menos que esto ocurra en plena pandemia de la Covid-19».

De los 5.632.229 euros de propuestas enmendadas, 4 millones se dedicarían íntegramente a inversiones muy encaminadas a "crear empleo de calidad y fijar población en la provincia». Y ahí es dónde enmarcó Encinar la dotación económica para dar los primeros pasos en la necesaria creación de los parques comarcales de bomberos en el Tiétar, la Moraña, la comarca Alberche-Pinares y la comarca Tormes-Corneja. Esto supone además, decía el portavoz el cumplimiento de la ley.

Novedosa es la partida que proponen de 150.000 euros para crear un Plan de Apoyo a Agricultores y Ganaderos; y en cuanto a la hosteleria, para la que los presupuestos contemplan ya una ayuda de 100.000 euros, Por Ávila propone incrementarla en 50.000.

Además plantear recuperar partidas eliminadas "e incrementamos otras en materia de convenios culturales y de ayudas a instituciones que consideramos que no es el momento de reducir o de eliminar. Por ejemplo, a las agrupaciones de Protección Civil, a Cruz Roja, a las corales de la provincia o a excavaciones de yacimientos vetones".

Sobre el OAR. La formación amarilla estima muy necesario continuar con la subvención al 100% (no al 75% como se propone ahora) por parte de la Diputación de los gastos de la gestión de los tributos de los ayuntamientos que gestiona el OAR (Organismo Autónomo de Recaudación), algo que en principio Encinar reconocía que no ha tenido muy buena acogida.

Otro asunto que destacó el portavoz de la formación amarilla es su propuesta para dotar con 200.000 euros más el capítulo I del presupuesto, los gastos de personal, para reforzar un servicio que creemos que es el más importante que ha de prestar una diputación provincial, como es «el asesoramiento a municipios», máxime «cuando tenemos una provincia con un volumen muy grande de pequeños ayuntamientos».

De todo ello tendrán que hablar aunque aún no hay un calendario para la negociación, manifestaba el portavoz de Por Ávila ya que aunque él había preguntado al vicepresidente de la Diputación, Pedro Cabrero, en la última Comisión de Hacienda, todavía no está fijado el calendario, aseguró.