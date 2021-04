‘Volvemos’ a tener fútbol base

El fútbol base vuelve a estar en marcha. Llegó el momento, ése que parecía que nunca llegaría.Pero será este sábado, 11 de abril, la fecha marcada en su momento por la Federación de Castilla y León de Fútbol para iniciar una temporada 2020-21 atípica en todos los sentidos. Un retorno a los campos de fútbol aunque no un retorno a la competición propiamente dicha. Porque desde este sábado y hasta el 27 de junio los equipos se verán las caras en un formato de competición amistoso y sin efectos clasificatorios. «Lo que se busca es que los chicos no pasen un año en blanco, que puedan retomar la actividad deportiva y empezar a coger ritmo de cara al año que viene» se decía desde la Delegación Provincial de Fútbol una vez recogidas las inscripciones de los clubes que finalmente sí han decidido optar por participar. En el caso de Ávila un total de 79 entre las categorías Prebenjamín y Cadete. No habrá en este caso Provincial Juvenil ni Provincial de Aficionados en el año de la ‘Liga Volvemos’, como las ha denominado la Federación de Castilla y León de Fútbol.

Habrá dos grupos en la Liga Volvemos Cadetes. El primero de ellos estará formado por el Diocesanos UCAV, el Diocesanos UCAV B, el Zona Norte, el CD Linko y el Bosco de Arévalo. El Grupo 2 está conformado por el Linko B, Bosco de Arévalo B, DiocesanosC, Diocesanos UCAVD y Zona Norte B. La Liga Volvemos Infantil está formada también por dos grupos. Diocesanos UCAV, Diocesanos UCAV B, CD Linko, CD Linko B, Zona Norte y Bosco de Arévalo componen el Grupo 1; Diocesanos UCAVC, Diocesanos UCAVD, Diocesanos UCAVE, Zona Norte B, Linko C, Linko D y el Milagrosa Las Nieves forman el Grupo 2.

Hasta los cuatro grupos se eleva la Liga Volvemos Alevín, donde más equipos han formalizado su inscripción. El Diocesanos UCAV, Diocesanos UCAV B, Zona Norte, Linko, Real Ávila y Bosco de Arévalo conforman el Grupo 1; el Bosco de Arévalo B, Diocesanos UCAV C, Diocesanos UCAV D, Linko B, Linko C, Bosco de Arévalo B y el Milagrosa Las Nieves forman el Grupo 2; el Diocesanos UCAV E, Diocesanos UCAV F, Linko D, Linko E y Real Ávila B forman el Grupo 3; mientras que Diocesanos UCAV G, Real Ávila C, el Milagrosa Las Nieves B y el Linko F conforman el Grupo 4.

Tres grupos se han conformado en la Liga Volvemos Benjamín. En el Grupo 1 se encuentran el Diocesanos UCAV, Linko, Bosco de Arévalo, Real Ávila, CD Linko, CD Linko B y Zona Norte; en el Grupo 2 están el Colegios Diocesanos UCAVB, Colegios Diocesanos UCAVC, Bosco de Arévalo B, Milagrosa Las Nieves, CD Linko C y CD Linko D; por su parte el Grupo 3 se ha conformado con el Diocesanos UCAV D, Linko E, Linko F y Real Ávila B. Tres grupos también se han formado en el caso de la Liga Volvemos Prebenjamín. En el Grupo 1 están el Real Ávila, el Bosco de Arévalo, el Colegios Diocesanos UCAV, el CD Linko y el Milagrosa Las Nieves; en el Grupo 2 el CD Linko B, el Diocesanos UCAV B, el Diocesanos UCAV B y el Bosco de Arévalo B; mientras el Grupo 3 lo forman el Diocesanos UCAV D, el CD Linko C, el CD Linko D y el Milagrosa Las Nieves B. Se ha buscado que todos los equipos tengan la oportunidad de poder jugar entre 8 y 10 partidos.

Un regreso a los terrenos de juego del que no han querido ser partícipes algunos de los clubes tanto de la capital como de la provincia. Si en la capital ha sido el Casa Social Católica el club que renunciaba a tomar parte en este retorno, en el caso de la provincia era el Bosco de Arévalo el único que accedía a volver a los terrenos de juego, renunciando el resto de los clubes.