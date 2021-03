Ascenso o permanencia

Pelear por el ascenso o pelear por la permanencia. Así de sencillo se resume la última jornada de un Real Ávila que se ha condenado a sí mismo a cerrar la primera fase del campeonato con la soga al cuello. Lo tenía en su mano, pero lo ha ido perdiendo poco a poco en cada una de las oportunidades que ha tenido por el camino. Y el camino acaba ante unMirandés B que busca lo mismo que los encarnados, pelear en la segunda fase por el ascenso a la Segunda División B. Llegan con el cuchillo entre los dientes los de Jonathan Prado a la última jornada. Su segunda vuelta es inversamente proporcional a la de los encarnados. Empezaron con dudas en el arranque del curso pero el mercado de invierno acabó por disiparlas todas. En esta segunda vuelta 20 puntos han sumado los rojillos, 7 los del Adolfo Suárez, la peor cifra del grupo. Pero los últimos tres los necesitan como pocas veces los han necesitado. «Nos jugamos el objetivo» deja muy claro María Hernández ante el «partido más importante» de la temporada.

Tienen que ir a ganar a Miranda para estar en la Fase Final - Playoffs y poder pelear por el ascenso a Segunda B. Les vale el empate y les podría valer incluso la derrota, pero quedarían expuestos a lo que el Almazán, a dos puntos de distancia, hiciera en La Arboleda ante el Bupolsa. Si ganan, los encarnados están obligados a puntuar. «Sería un error hacer otra cosa que no fuera salir a ganar. Si sales a empatar tienes todas las opciones de salir derrotado» comenta el salmantino, que pide a los suyos «mentalidad ganadora de ir a por los tres puntos desde el principio».

Y este fin de semana manda la cabeza como pocas veces lo ha hecho hasta ahora. La derrota ante la Cultural Deportiva Cebrereña dejó muy tocado a un equipo que esta semana ha trabajado «no sólo a nivel táctico sino mental, tratando de que el jugador tome conciencia de que hay que darlo todo porque es la última oportunidad que tenemos» comenta un técnico que deja claro que se encuentra «fuerte, con la misma ilusión que cuando vine y tratando de contagiar a los jugadores» para que este domingo sean capaces de jugar con la máxima energía. Y es que la mentalidad «ha terminado afectando al equipo en lo futbolístico. Hay cosas sencillas que se fallan».

Quiere agarrarse a lo positivo el equipo encarnado. Dependen de sí mismos. «Lo tenemos en nuestra mano ante un buen rival. Ellos son buenos pero nosotros también». No tendrá de su parte María Hernández a los lesionados DiegoOrtiz, Sito o Camilo, operado recientemente con éxito de su rodilla, a Johan, con la Selección de la República Dominicana, y a los sancionados Manu Moreira y Calderón, dos de sus habituales en las últimas jornadas. «Nunca me voy a quejar de los que no están». Ycon los que están el Real Ávila decide su futuro, pelear por el ascenso o por la permanencia.