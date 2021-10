Un triunfo para 'disipar' toda duda

Si ante La Virgen del Camino quería el Real Ávila demostrar y demostrarse que la derrota frente al Tordesillas había dolido, ante el UDSanta Marta las ganas serán dobles.Por sumar y por convencerse de que lo hecho, y lo que está por hacer, es lo correcto. Porque no salieron las cosas como se quería ante los leoneses, que ahondaron en la 'herida' de los encarnados para llevarse el primer triunfo de la temporada de un Adolfo Suárez hasta ese momento inexpugnable y que comprobó que los suyos también son de 'carne y hueso'. «Ojalá las derrotas hubieran tardado más en llegar pero estamos en una liga donde puntuar es muy complicado» valora Borja Rubiato, entrenador de un Real Ávila que, pese a verse en la tercera posición de la tabla, sabe que a estas alturas de temporada lo bueno y lo malo debe relativizarse. «Hay que ir poco a poco. Es un equipo nuevo, de gente joven». Si cuando el equipo sumaba el técnico optaba por poner los pies en la tierra a todos, cuando no se hace también es lo que toca. Y con los pies en la tierra, de nuevo a tratar de sumar. Esta vez fuera de casa, ante un UDSanta Marta que espera en el Alfonso San Casto –16,30 horas– sumido en pleno bajón de resultados. Los de Mario Amatría comenzaron la temporada con paso firme –tres victorias consecutivas– pero de los últimos 15 puntos únicamente han sumado dos. Eso sí, en casa no saben lo que es perder hasta la fecha.

Viajará convencido el Real Ávila de que su propuesta de juego, la que le ha llevado a la zona alta, es la buena. «Los pequeños detalles son los que nos están penalizando» apunta el de Santa María del Tiétar. Detalles que le llevaron a sus dos derrotas y que deberán tener muy en cuenta ante un rival «muy similar a un típico filial, con chicos muy jóvenes y jugadores que ya acumulan experiencia en Tercera, chicos con desparpajo, con juego asociativo y que arriba hacen mucho daño».Pone como ejemplo al abulense Martiña, uno de los líderes de los tormesinos sobre el césped y que capitaneó a los suyos en el SanctiSpíritu en el abultado triunfo (1-4) que lograron ante el Colegios Diocesanos.

«Estamos muy tranquilos. La ilusión no se toca»

«Ante La Virgen del Camino nos faltaron muchas cosas que hemos evaluado, pero estamos muy tranquilos, con confianza. La ilusión ni tocarla.Vamos a un campo diferente, con un rival diferente y con las ganas y la ilusión intactas» deja claro Borja Rubiato tras las dos derrotas consecutivas de los encarnados. «Está visto que dos fallos de concentración nos han penalizado mucho.Seguiremos trabajando reforzando lo que estamos haciendo porque está comprobado que el trabajo que se está haciendo es muy buen trabajo. Si los propios jugadores tienen alguna duda sobre ellos o sobre el conjunto que se olviden. Yo estoy orgulloso».